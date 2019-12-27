Европа пытается договориться с Россией по Сирии в противовес США

Москва, 27 декабря. Европа приходит к пониманию того, что кризис на Ближнем Востоке может остановить только Россия. Это стало особенно заметно после переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, считает политолог, профессор РУДН Юрий Почта.

Эксперт напомнил, что «арабская весна» самым негативным образом сказалась на европейских странах, обернувшись массовыми потоками мигрантов. Россия же закрепилась в качестве важного игрока в регионе и пресекла развитие худших вариантов, сообщает «Экономика сегодня».

«Европа видит, что Москва очертила четкие принципы своей внешней политики — она уважает суверенитет других стран, стремится погасить конфликты дипломатическим путем и борется с терроризмом во всех его проявлениях. Сначала игроки Ближнего Востока, а теперь и европейские политики это оценили — сирийский кризис постепенно слабеет, что уменьшает уровень угроз», — считает Почта.

По его словам, США не заинтересованы в урегулировании конфликтов и всячески затягивают принятие ключевых миротворческих решений. Все это сильно беспокоит европейских лидеров, ведь ближневосточные беженцы продолжают искать мира в их странах.

«В целом все понимают, что действия Штатов не просто незаконны, но и не дают стабилизировать Ближний Восток. Также в ЕС осознали, что без России на данный момент этот регион представлял бы собой огромную занятую террористами территорию, которые угрожали бы всей Европе», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что в Европе прекрасно осознают, что только Россия способна помешать американцам реализовать такой сценарий.