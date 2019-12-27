Друзья Телегина назвали причину расставания хоккеиста с Пелагеей

Москва, 27 декабря. Друзья хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина заявили о ревности и комплексах певицы Пелагеи, которые привели пару к разводу. Они назвали причину расставания «армейца» с исполнительницей.

По мнению товарищей профессионального спортсмена, отношения между супругами не ладились из-за ревности и комплексов исполнительницы. Она якобы «безудержно ревновала и донимала» супруга, проверяя его переписки в социальных сетях. Друзья Телегина говорят, что наставница «Голоса» в жизни совсем другая, чем на экране — «завистливая и злая».

Утверждается, что 33-летняя певица страдала от комплексов из-за разницы в возрасте с 27-летним мужем и недостатков своей внешности. Пелагея, как пишет пресса, несмотря на свое негативное отношение к пластике, легла на стол хирурга, чтобы сохранить любовь супруга.

Как сообщил «СтарХит», отношения между хоккеистом и певицей уже дали трещину в прошлом году, но тогда Пелагее удалось убедить мужа сохранить брак.

«В прошлом году накануне Олимпиады они уже были на грани. Расставались, она снимала кольцо, не поехала его поддерживать, хотя прилетели все жены хоккеистов. Но потом пришлось помириться ради приема у Владимира Путина — Пелагею всегда волновало мнение общества. Однако ничего не изменилось — она снова промывала ему мозги, закатывала истерики, проверяла телефоны», — рассказал источник издания.

По его словам, Телегин, несмотря на все истерики супруги, не изменял ей, хотя, правда, срывался и психовал на этот счет.

Как напомнил RT, Пелагея и Телегин состояли в браке с 2016 года, через год после свадьбы у пары родилась дочь.

Накануне исполнительница подтвердила, что разводится с супругом, указал Infox.ru.