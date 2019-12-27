Завершилось читательское онлайн-голосование в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России», который Федеральное агентство новостей проводит дважды в месяц. На этот раз победителями стали авторы публикаций о работе скорой помощи в Чебоксарах, о программе поддержки сельских школьников на Вологодчине и о вводе в эксплуатацию долгожданного моста в Чувашии.

Первое место

Первое место заняла публикация:

Автор — Полина Симикова, материал опубликован на новостном портале «ProГОРОД». Сюжет посвящен работе бригады скорой помощи в Чебоксарах, которой пришлось принимать роды на дому.

Второе место

На втором месте по результатам онлайн-голосования заметка:

Автор — Карина Кедрова, материал опубликован на портале Vologda-poisk.ru. В нем рассказывается о программе «Школьные автобусы», которая помогает решить проблему доставки школьников из сельской местности в образовательные учреждения.

Третье место

Третий победитель конкурса — репортаж:

Автор — Валерий Нарсов, материал опубликован на официальном сайте Урмарского района Чувашской Республики. В статье рассказывается о восстановлении так необходимой местным жителям переправы между двумя населенными пунктами в Чувашии.

Награда победителям

За первое место предусмотрена награда в 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч рублей, за третье — 10 тысяч рублей.

ФАН поздравляет новых победителей конкурса «Хорошие новости России» и приглашает региональных журналистов принять в нем участие.

Участвуйте в конкурсе «Хорошие новости России»

ФАН приглашает журналистов и блогеров к участию в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России», в котором итоги подводятся дважды в месяц. Задача конкурса — поддержать талантливых авторов из российских регионов, продвигающих конструктивную повестку и освещающих актуальные позитивные новости о происходящем в России. Конкурс актуальных публикаций проводится параллельно с основным конкурсом, победителей которого определяют дважды в год.

Условия конкурса

Участие в читательском голосовании принимают публикации, отобранные конкурсным жюри, в которое входят:

— Александр Малькевич, российский журналист, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей; — Ольга Ковитиди, член Совета Федерации, сенатор от Крыма; — Сергей Ушаков, главный редактор портала «Журналистская правда»; — Владимир Тулин, европейский обозреватель Федерального агентства новостей; — Евгений Бень, российский публицист, эксперт Федерального агентства новостей; — Наталья Макеева, обозреватель Федерального агентства новостей; — Роман Носиков, колумнист Федерального агентства новостей.

Каждые две недели в пятницу эксперты и читатели ФАН определяют десять материалов, которые могут претендовать на награду в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». Победители определяются онлайн-голосованием. Желающим принять участие в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» необходимо прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru. В письме нужно указать, что речь идет о конкурсе актуальных публикаций.

Также Федеральное агентство новостей проводит большой конкурс «Хорошие новости России», итоги которого подводятся дважды в год. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных нашими экспертами. Победители в каждой номинации получат денежный приз в 100 тысяч рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Ознакомиться с правилами конкурса и скачать заявку можно здесь.

Напомним, итоги первого этапа большого конкурса «Хорошие новости России» были объявлены 9 июля 2019 года. Награждение первых победителей конкурса состоялось в Общественной палате РФ.