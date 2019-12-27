Ожирение американской нации усилилось в 2019 году

Мало кто спорит, что уходящий год выдался для Америки удачным в финансовом плане — биржевые котировки росли, безработица падала. Однако прежде всего это сказалось вовсе не на самоощущении и настроениях граждан, а на здоровье американской нации. Причем отнюдь не самым благоприятным образом.

Последние сводные данные показывают, что американцы за минувший год стали есть еще больше, чем раньше. Но больше — вовсе не значит лучше и полезнее. Граждане США потребляют невообразимое количество калорийной пищи и делают это не три раза в день, а гораздо чаще. Как правило, американцы предпочитают фаст-фуд, мучные и жирные мясные продукты. Жители США едят буквально везде: в офисах, автомобилях, на скамейках, в парках, на прогулках, в метро, на детских утренниках, массовых мероприятиях и даже в уборных. Некоторые американцы едят так много, что часто не контролируют, сколько денег расходуют на это и попросту разоряются.

Однако самым прямым и естественным следствием избыточного потребления пищи становится ожирение. Соединенные Штаты давным-давно возглавляют рейтинг самых толстых наций мира, однако недавно ситуация с ожирением «страны свободы» приняла еще более угрожающие масштабы. В 2019 году Америка побила исторический рекорд по числу людей с лишним весом. Так, более чем у 100 млн жителей США избыточная масса тела. Помимо этого, выяснилось, что при нынешней склонности к избыточному питанию ровно половина жителей Америки будет страдать от ожирения к 2030 году.

Согласно исследованиям, ожирение среди жителей американского юга (Алабама, Миссисипи, Оклахома) превысит показатель в 60%. Это значит, что на порядок вырастет число диабетиков, сердечников и больных раком. Исправить кризисную ситуацию никто не пытается по простой, но веской причине: правящие круги и крупнейшие экономисты убеждены, что высокое потребление продуктов питания выгодно экономике страны, а рост числа ожиревших и больных американцев, в свою очередь, приведет к притоку дополнительных денег в медицинскую отрасль из-за увеличения затрат граждан на лекарства и врачей.

Фактически Америка сама загнала себя в безвыходную «рыночную западню», когда сиюминутные финансовые барыши оказываются важнее здоровья нации, что будет иметь долгосрочный и печальный эффект для всей страны.

Ожирение среди детей

Ожирение среди детей в минувшем году также росло с опережающими темпами. Около 5 млн детей в США от 10 до 17 лет признаны страдающими от ожирения. Это неизбежно приводит к снижению качества жизни молодежи: ее неспособности к активным развлечениям, физкультуре и спорту. Вопреки усилиям американского кинематографа, который рисует американских детей стройными и красивыми, именно толстый ребенок за последние годы стал символом «счастливого детства» по-американски.

Ожирение в рядах ВС США

Прямой и самый ощутимый вред ожирение нации наносит американским вооруженным силам и правоохранительным органам. Военные эксперты и наиболее издаваемые американские СМИ все чаще признают, что Америка не может набрать необходимый процент рекрутов для выполнения военных задач. Поэтому набор молодежи для несения службы ведется среди людей, уже страдающих от ожирения, что существенным образом снижает их боеспособность. Далеко не всегда служба в армии позволяет снизить вес, часто с точностью до наоборот.

Американская полиция имеет схожие проблемы. По исследованиям, примерно 40% американских полицейских больны ожирением. Все свидетельствует о том, что ожирение в США превратилось в серьезнейшую проблему национальной безопасности. Тем не менее никто с этим не борется и бороться, судя по всему, не собирается.