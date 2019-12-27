Мощь и бронезащита Т-62 подходит для театра военных действий в Сирии, заявил эксперт

Советский танк Т-62 сирийской армии выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами. Огневая мощь и бронезащита этого танка вполне подходит для театра военных действий в Сирии. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Во время боя с террористами танк Сирийской арабской армии получил выстрел из ПТРК TOW американского производства, который попал в центр лобовой части корпуса танка. В дальнейшем было слышно взрыв и то, как в небе поднимались облака пыли и дыма. Тем не менее, когда все стало проясняться, можно было увидеть, что в боевой машине не было пожара, а также она не получила серьезных повреждений и смогла продолжить движение.

По некоторым источникам, один из членов экипажа получил контузию и был эвакуирован на прибывшей «бронированной скорой», но никто не погиб.

Таким образом, можно констатировать факт, что террористы продолжают атаки на подразделения армии в Сирии. При этом Сирийская арабская армия ведет операцию «Рассвет в Идлибе».

Т-62 является старым танком, но его использование вполне нормально для театра военных действий в Сирии, указывает военный эксперт.

«Для действий против террористов сирийская правительственная армия использует танки еще советского производства. Так или иначе все определяет театр военных действий. Огневая мощь и бронезащита этого танка для этого вида и типа боевых действий вполне подходит», — уточнил собеседник ФАН.

По мнению эксперта, из-за данного факта не нужно кричать, что наш старый танк победил американский новый ПТРК.

«У американцев очень хорошая техника и оружие, и плохо, что они поставляют его террористам. Тот факт, что танк не пробило, говорит о неудачном ракурсе или сбое в оружии террористов. Но не нужно заниматься шапкозакидательством. Без системы активной защиты любой современный танк противостоять ПТРК не может», — добавил Коротченко.

Напомним, в конце сентября 2015 года по решению президента РФ Владимира Путина началась военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ). При поддержке российских военных сирийской правительственной армии удалось восстановить контроль над более чем 90% территории страны.

11 декабря 2017 года президент РФ заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести часть войск. В Сирии действуют авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.