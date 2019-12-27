Израиль выступает в качестве сподвижника идеологии США в вопросе агрессии к Сирии

Москва, 27 декабря. Переговоры российского президента Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху могут изменить враждебную позицию властей Израиля по отношению к Сирии. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Он прокомментировал взаимоотношения двух стран, отметив, что удары авиации Израиля по Сирии — открытый акт агрессии в отношении суверенного государства. В беседе с iReactor депутат Госдумы отметил, что в настоящее время говорить о дружелюбии Израиля в адрес Сирии не стоит.

«По сути, это акт агрессии по отношению к Сирийской Арабской Республике со стороны Израиля. Я думаю, что здесь Израиль выступает в качестве сподвижника идей и идеологии США в данном вопросе», — уверен Швыткин.

По мнению собеседника издания, во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля глава РФ указал на то, что Израиль наносит удары по суверенному и независимому государству, однако разрешений на соответствующие действия со стороны Совбеза ООН получено не было.

«Конечно же, тот телефонный разговор, что провел Владимир Владимирович Путин, я убежден, что он будет являться неким координирующем действием по отношению к Израилю в части недопустимости нарушения норм международного права по отношению к суверенному государству», — резюмировал Швыткин, отметив, что этот разговор может повлиять на позицию Израиля.

Напомним, 26 декабря Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху, в рамках которого стороны обсудили ситуацию в Сирии, в том числе речь могла идти об ударах авиации Израиля по территории САР 23 декабря.Тогда районы Дамаска были подвержены атаке израильских военнослужащих, однако сирийские комплексы ПВО смогли их отбить.