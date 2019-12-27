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Клинцевич ответил на заявление мэра Херсона об «исконно русских территориях»

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Клинцевич ответил на заявление мэра Херсона об «исконно русских территориях»

Москва, 27 декабря. Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал слова мэра украинского Херсона Владимира Николаенко об «исконно русских территориях».

По мнению российского сенатора, искажение истории еще никогда не приносило положительных результатов.

«Когда у страны нет реальных достижений в настоящем, ее представители пытаются отыскать их в прошлом, прибегая зачастую к грубым искажениям истории», — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор считает, что заявление Николаенко имеет сугубо политические мотивы, и напомнил аналогичные реплики Порошенко «о Великом князе Киевском Владимире как создателе средневекового европейского государства «Русь - Украина».

Клинцевич также призвал не смешить людей и оставить «историю в покое».

«Подобное надувание щек еще никогда не приносило каких-либо позитивных результатов», — заключил парламентарий.

Ранее мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что «исконные русские территории — это болота под Москвой». Чиновник также назвал Россию «смертью» и «злом», призвав украинцев, предпочитающих российскую музыку и товары, помнить именно об этом.

На заявление Николаенко ответил сенатор Алексей Пушков. Парламентарий рекомендовал градоначальнику следовать пословице «иногда лучше молчать, чем говорить», а также напомнил, что крепость Херсона был основана Россией в 1778 году и стала первой базой российского флота на Чёрном море.

Источник: Facebook
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