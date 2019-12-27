Путин назвал самую ценную особенность человека

Москва, 27 декабря. Способность удивляться является самой ценной особенностью человека. Такое мнение в пятницу высказал президент РФ Владимир Путин, выступая в эфире телеканала «Россия 1».

«Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище», — отметил он.

Разговор с президентом состоялся во время товарищеского матча Ночной хоккейной лиги, прошедшего в минувшую среду в Москве.

Ночная хоккейная лига — любительская спортивная организация, появившаяся еще в 2011 году. Инициатором ее создания стал Путин, а также звезды российского хоккея. Каждый год в Сочи проводится гала-матч Ночной лиги с участием главы государства.

В среду на Красной площади состоялся матч Ночной лиги, в котором победу одержала команда президента РФ со счетом 8:5. Его товарищами по команде стали министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также российские хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский и Сергей Федоров. Сам Путин по традиции вышел на лед под номером 11.