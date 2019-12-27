Травматолог рассказал, как обезопасить себя от переломов при гололеде

Москва, 27 декабря. Московский травматолог рассказал, что не стоит торопиться, когда на улице гололедица, так как при движении быстрым шагом легко потерять равновесие.

«Если нужно оглядеться или ответить на звонок по телефону, остановитесь, не делайте этого на ходу», — посоветовал заведующий отделением московской больницы №17, травматолог-ортопед Сергей Новиков.

Он добавил, что спускаться с возвышенностей лучше методом ступеньки — идти боком и ставить ступни перпендикулярно направлению движения. Кроме того, лучше вынуть руки из карманов и не носить сумку на плече, передают РИА Новости.

«Последний способ — самый надежный, поскольку освобождаются руки, поддерживающие равновесие», — пояснил травматолог.

Кроме того, если травм избежать не удалось, стоит поторопиться к врачу. В первые часы после перелома есть возможность избежать осложнений. При серьезных повреждениях головы или спины, категорически запрещено передвигаться самостоятельно. Чтобы минимизировать травмы, при падении необходимо сгруппироваться и не пытаться страховать себя ладонью, падать нужно на бок.

«Самый частый перелом — в области лучезапястного сустава, нередко происходит травма костей предплечья», — рассказал врач.

Лечение подобных переломов занимает продолжительное время.

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