ЦСКА заинтересовался защитником «Ростова» Черновым

Москва, 27 декабря. Защитник ФК «Ростов» Евгений Чернов находится в сфере интересов московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, «армейцы» могут выкупить игрока левого фланга обороны в зимнее трансферное окно. Сообщается, что сумма покупки может составить около 3 млн евро. Отмечается, что к Чернову есть также интерес со стороны других клубов как из России, так и из-за рубежа.

Чернов перешел в «Ростов» из «Зенита» на правах свободного агента в феврале текущего года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей чемпионата России и отдал четыре результативных передачи. Соглашение игрока с ростовчанами рассчитано до лета 2022 года. Отметим, что в активе Чернова есть вызов в сборную России, однако за команду он не дебютировал.