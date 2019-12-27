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Путин призвал обеспечить бесперебойную работу министерств и ведомств в новогодние каникулы

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Путин призвал обеспечить бесперебойную работу министерств и ведомств в новогодние каникулы

Москва, 27 декабря. Российский президент Владимир Путин заявил членам Совбеза РФ о необходимости налаживания бесперебойного функционирования министерств и ведомств РФ в новогодние праздники. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В пятницу Путин провел заседание с членами Совбеза РФ, в рамках которого обсуждались вопросы социально-экономического развития страны.

«Президент отметил необходимость обеспечения бесперебойного функционирования соответствующих министерств и ведомств в ходе предстоящих длительных новогодних праздников», — сказал Песков.

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