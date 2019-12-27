Путин призвал обеспечить бесперебойную работу министерств и ведомств в новогодние каникулы

Москва, 27 декабря. Российский президент Владимир Путин заявил членам Совбеза РФ о необходимости налаживания бесперебойного функционирования министерств и ведомств РФ в новогодние праздники. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В пятницу Путин провел заседание с членами Совбеза РФ, в рамках которого обсуждались вопросы социально-экономического развития страны.