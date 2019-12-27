Только РФ сможет решить проблему эмиграции сирийских беженцев в Европу, уверены в Италии

Вопрос эмиграции сирийских беженцев для Италии весьма серьезный, поскольку официальный Рим, как и многие другие европейские государства, выступают за скорейшее прекращение конфликта на территории Сирии. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил военный аналитик Иван Коновалов.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время телефонного разговора затронули темы кризиса в Ливии и обстановку в Сирии. Российский лидер также проинформировал итальянского политика об итогах саммита, который состоялся в Париже 9 декабря.

Кроме того, собеседники также обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и поздравили друг друга по случаю рождественских и новогодних праздников. Комментируя ситуацию, военный аналитик, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей о том, что Россия давно предлагает западным государствам сотрудничество в вопросе урегулирования сирийского, а в будущем, возможно, и ливийского кризисов.

«Москва показывает, что готова к диалогу и сотрудничеству, она может предложить совместное урегулирование конфликта в САР, и Италия может над этим подумать, даже несмотря на то, что сирийская тема для нее не столь близка. Хотя с другой стороны связь тоже есть, поскольку прибывшие в Италию беженцы с Ближнего Востока — это в основном выходцы из Сирии. Поэтому для Италии это тоже вопрос серьезный, поскольку они хотят прекращения конфликта, чтобы уже люди возвращались домой, и единственный, кто это делает и уже фактически сделал, — это Россия», — говорит эксперт.

Действительно, вопрос нелегальной миграции довольно давно беспокоит Рим. Так, в начале октября власти Италии даже приняли межминистерский декрет, который, в частности, предусматривает постепенное сокращение до четырех месяцев срока рассмотрения дел о репатриации нелегальных беженцев. Документ является важным шагом на пути дальнейшего упорядочения миграционных потоков.

«На самом деле обсуждение лидеров России и Италии сирийской проблемы имеет достаточно логичную основу. Для итальянского лидера разговор с российским президентом по этой теме более чем логичен, потому что Россия — это единственная страна, которая отвечает за свои действия. Если российское руководство дает слово что-то сделать, то обязательно это выполняется без всякого лавирования, как это делают США. Про Евросоюз я вообще молчу, поэтому обсуждать этот вопрос — в этом нет ничего необычного, и я думаю, что эти обсуждения будут продолжаться. Итальянцы не видят поддержки в Европе, в своем же союзе, а вот в России они это видят», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, 25 декабря сирийская правительственная армия вернула под свой контроль деревни и города в южной части провинции Идлиб, в том числе населенный пункт Сурман. Это произошло после ожесточенных противостояний с террористами, связанными с запрещенной в России «Джебхат ан-Нусрой»1 и другими группировками.

1 Организация запрещена на территории РФ.