ВСУ в два раза увеличили число обстрелов ЛНР за неделю

Луганск, 27 декабря. Украинские силовики в два раза увеличили число обстрелов территории Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшую неделю. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня», — сообщил Филипоненко.

В пресс-службе НМ ЛНР отметили, что при обстрелах украинские силовики используют минометы калибра 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы велись в направлении пяти населенных пунктов ЛНР.

Филипоненко добавил, что НМ ЛНР задокументировала факты обстрелов и передала материалы представителям международных организаций, а также в генеральную прокуратуру ЛНР.

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в стране в результате государственного переворота. В ответ действующий в тот момент президент Украины Петр Порошенко ввел в регион войска, развязав братоубийственный конфликт, жертвами которого, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

Ранее в ДНР сообщили, что вооруженные силы Украины за минувший год предприняли 20 попыток прорыва в республику. В результате попыток прорыва позиций сил Народной милиции ДНР на линии разграничения сторон погибли 19 украинских силовиков, еще 24 получили ранения.