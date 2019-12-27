Эксперт объяснил, как ракетный полк с «Авангардами» укрепит оборону РФ

Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» встал на боевое дежурство. Это новое оружие, против которого нет «противоядия» ни у одной страны. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Как рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, ракетный полк, который вооружен новейшим комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», будет находиться в Ясенской дивизии. Об этом российский министр сообщил на итоговом тематическом селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

«Поздравляю всех с этим событием и для страны, и для вооруженных сил», — сказал Шойгу.

При этом министр обратил внимание, что в 2019 году должно произойти плановое перевооружение войск. Шойгу подчеркнул, на текущий момент 68,2% — это доля нового и модернизированного вооружения, а 95% российской военной техники исправно.

«Повысилась готовность вооруженных сил к выполнению задач по предназначению, — заявил глава Минобороны. — Об этом ярко свидетельствуют итоговые показатели двух внезапных комплексных проверок, а также свыше 18500 учений и тренировок».

Виктор Баранец напоминает, что про ракету «Сармат» и его блок «Авангард» речь шла еще 1 марта 2018 года, когда президент России Владимир Путин впервые обнародовал информацию о существовании такого оружия.

«Во-первых, я должен сказать простую и ясную вещь: такого блока больше нет ни у кого. Во-вторых, блок «Авангард» запускается с помощью ракеты «Сармат». Она летит при таких температурах и по такой траектории, которых нет больше ни у одной страны мира, — указал Баранец. — Кроме того, для «Авангарда» не существует таких понятий, как дальность расстояния. Если суммировать все это, то «Авангард» — это супер-пупер феноменальное изобретение нашей военной науки, которое показывает, что она действительно идет в авангарде ракетостроительного направления».

Ввод в боевой строй этого вооружения «мощнейшим образом» укрепит российскую оборону, считает военный эксперт.

«Боевой блок сегодня не может поймать ни один супер-пупер компьютер в мире. Фактически ракета «Сармат» и прикрепленные к ней боеголовки «Авангард» — это новое оружие, против которого сегодня в мире нет противоядия. «Авангард» можно назвать оружием нынешнего века, и его мощность распространится в век будущий. Поэтому нужно сказать спасибо всем, кто за очень небольшие деньги изобрел это чудо-оружие», — добавил собеседник ФАН.

Ранее российский президент Владимир Путин объяснил, что ракетный комплекс «Авангард» является неуязвимым для систем ПВО и ПРО потенциального противника. Путин указал, что РФ — единственная страна, обладающая гиперзвуковым оружием. По его словам, такое вооружение может появиться в других странах только через несколько лет.