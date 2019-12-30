Путину предлагают возглавить всеправославное совещание, чтобы преодолеть раскол

В православном мире 2019 год прошел под тревожным знаком раскола. Константинопольский патриархат выдал «томос» раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ). Тем самым его патриарх Варфоломей грубо нарушил все каноны и собственные многочисленные обещания, что не собирается признавать раскольников на канонической территории Русской православной церкви.

9 января Варфоломей и члены священного синода Константинопольского патриархата подписались под текстом «томоса», который на самом деле даже не «даровал автокефалию» ПЦУ. Он всего лишь утверждал новую псевдоцерковную структуру, которая оказывалась в подчинении Фанара (исторический район в Константинополе, где расположена резиденция константинопольского патриархата.— Прим. ФАН).

Более десяти месяцев решение «вселенского патриарха» не поддерживала ни одна из канонических поместных православных церквей. Однако 29 октября стало известно, что архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним направил «Мирное письмо» главе ПЦУ Епифанию. Это де-факто означает признание ее со стороны церкви Греции.

Позднее стало известно, что ПЦУ признал и Александрийский патриархат. В ответ Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с обеими поместными церквями.

Правда, в конце декабря в СМИ появилась информация, что в официальные диптихи Элладской православной церкви за 2020 год не включено имя главы ПЦУ Епифания Думенко. А это значит, что полного признания украинских раскольников Элладской церкви нет. В то время как в диптихах по-прежнему прописано имя блаженнейшего митрополита киевского Онуфрия и других архиереев Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

Как бы там ни было, в украинских СМИ «Мирное письмо», конечно, преподносится как победа ПЦУ и серьезное укрепление в православном мире этой структуры.

Согласно данным ноябрьского опроса Украинского центра политических и экономических исследований им. А. Разумкова о доверии религиозным деятелям, в «незалежной» сегодня главе ПЦУ Епифанию доверяют 39% опрошенных, в то время как патриарху Кириллу – всего лишь 16%.

Правда, больше всего, согласно опросу, украинцы доверяют Папе Римскому – об этом заявили почти 42% респондентов.

По мнению пресс― секретаря Украинской православной церкви Московского патриархата Василия Анисимова, данные опроса подтасованы. Поскольку Центр А. Разумкова не раз уже был замечен в симпатиях к «западным веяниям».

«У нас 97 епископов, из них только двое перешли в ПЦУ. Ни одна епархия при этом в ПЦУ не пошла», ― отметил в интервью Федеральному агентству новостей Василий Анисимов.

По его словам, каноническая Украинская православная церковь переживает за свой народ, который сейчас оказался в трудном положении.

«Наша церковь остается православно концентрированным выражением воли и правды народной. И от того, что кто― то там в Греции решил признать ПЦУ, для православных верующих украинцев ничего не поменялось. Власть в прошлом году не смогла прямым насилием с помощью боевиков сломить нашу волю, так чего мы будем бояться каких― то опросов и псевдопризнаний», ― заявил собеседник ФАН.

По его словам число приходов УПЦ МП в последние годы только увеличилось.

«У нас недавно подсчитали, что за последние 3 года число приходов канонической православной церкви на Украине увеличилось на 284 прихода. Верующие ― не политики. Мы не держим нос по ветру, а крепко стоим за свою веру», ― сказал Василий Анисимов.

Украинская православная церковь Московского патриархата остается самой большой и влиятельной церковью на Украине. Она имеет более 12 тысяч зарегистрированных приходов. В то время как у ПЦУ, по данным главы этой структуры господина Думенко, – семь тысяч приходов. Причем значительная часть из них существует лишь на бумаге.

По словам киевского православного эксперта Дмитрия Скворцова, лучше всего итоги религиозной жизни за прошедший год на Украине характеризует заявление экс― главы Департамента по делам религий Андрея Юраша.

«Юраш принимал активное участие в создании ПЦУ. Хотя на самом деле он униат. Так вот, Юраш считает главным достижением раскольников то, что ПЦУ продолжает существовать. Якобы, если бы это была искусственная структура, она бы уже развалилась. При этом Юраш забыл упомянуть, что ПЦУ на самом деле раскололась. Из нее вышел «Киевский патриархат» во главе с господином Денисенко», ― отметил Дмитрий Скворцов в интервью Федеральному агентству новостей.

По мнению православного эксперта, вокруг ПЦУ множится ложь.

«В частности, они постоянно говорят об автокефалии ПЦУ, хотя это всецело зависимая от Фанара структура», ― отметил собеседник ФАН.

В тотальной лжи украинских медиа вокруг темы православия участвует и Центр имени Разумкова, считает Скворцов.

«Это грантоедская структура. Мы знаем, что церковная сфера на Украине дает широкий простор для манипуляций. Важно, как задать вопрос. Кроме того, опрашиваются не верующие: те, кто понимает, что такое настоящая церковная жизнь, а те, кто в церкви бывает раз год – освящает яйца на Пасху или и вовсе не был никогда», ― говорит православный эксперт.

По его словам, массированной промывкой мозгов часть далеких от церкви украинцев убедили, что Константинопольский патриарх – это своего рода Римский папа, только православный, восточный аналог.

«И раз уж такой «православный папа» дал «томос» ПЦУ, то она и есть правильная церковь. Поэтому надо признать, что увеличилось количество людей, которые считают своим патриархом Варфоломея, а не Кирилла. Это именно те люди, которые слабо разбираются в церковных вопросах и верят телевизору», ―отметил Дмитрий Скворцов.

Но если бы исследования проводились среди тех людей, которые на самом деле живут православной жизнью, то цифры были примерно такими же, что и пять – десять лет назад, считает собеседник ФАН. Поскольку подавляющее большинство верующих остаются приверженцами канонической УПЦ МП.

«Добровольно перешло в ПЦУ менее одного процента всех приходов УПЦ МП. И перешли как раз те, кто давно уже ждал «томоса». А все, кто хотел остаться, остались. То есть число предателей оказалось ничтожно малым. И это тоже еще один итог года», ― резюмировал Скворцов.

Между тем, проблема Украинской православной церкви не ограничивается исключительно Украиной. Она грозит общеправославным расколом. Если предположить, что в дальнейшем еще какие-то из канонических поместных православных церквей заявят о признании ПЦУ, это будет серьезным кризисом и испытанием для всего православного мира.

«Конечно, факт признания ПЦУ Элладской церковью – это поражение, прежде всего, нашей церковной дипломатии, ― отметил в интервью ФАН православный публицист, главный редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов. ― Но надо понимать, что и удар был нанесен очень сильный. Кампания была проработана, грамотно проведена с привлечением огромных сил и средств».

Тем не менее, возможность предотвратить выдачу «томоса» ПЦУ у Русской православной церкви была, считает Степанов.

«Тут дело не только в личных качествах тех иерархов РПЦ, кто должен стараться предотвращать подобное развитие событий. Имеет место еще и системный фактор. В России продолжает действовать введенный большевикам принцип, когда церковь отделена от государства. Поэтому государство практически не участвует в делах церкви», ― отметил собеседник ФАН.

Большинство чиновников и представителей епископата РПЦ такое положение устраивает.

«И вот мы видим печальный результат. Российские дипломаты бездействовали, в то время как на Элладскую православную церковь воздействовал не только греческий МИД, но и американские дипломаты. В частности, большую роль в истории признания ПЦУ Элладской церковью сыграл американский посол в Греции Джеффри Пайет, который до этого был послом США на Украине и модерировал майдан», ― рассказал Анатолий Степанов.

Активного вмешательства со стороны российских дипломатов и чиновников в этой истории мы не наблюдали. А ведь это был очевидный удар не только против РПЦ, но и против России как таковой.

Сегодня надо думать, как преодолеть раскол. По мнению собеседника ФАН, есть два возможных сценария развития событий.

«Первый вариант я бы образно назвал «формулой Штайнмайера» для церкви», ― говорит Анатолий Степанов. – Этакая заморозка конфликта с помощью дипломатических механизмов».

В этом русле надо рассматривать и идею Иерусалимского патриарха Феофила III созвать всеправославное совещание в Иордании.

«На мой взгляд, вся эта дипломатия заранее обречена на провал, ― считает Степанов. ― Поскольку замораживание конфликта в данном случае будет де-факто признанием легализации раскольников. На мой взгляд, планируемое совещание в Омане завершится провалом».

Впрочем, представители Константинопольского патриархата и Элладской православной церкви уже заявили, что не желают принимать участия в подобного рода конференции, и что иерусалимский патриарх не имеет права созывать подобные всеправославные совещания.

«Своя правда в этом есть. Поэтому они могут не приехать. А если приедут, то, скорей всего, заранее выставят некие условия компромисса со стороны РПЦ. Видимо, будут пытаться продавить так называемый «эстонский вариант», ― отметил собеседник ФАН.

Напомним, ранее при патриархе Алексии II Русская православная церковь признала существование на своей канонической территории в Эстонии православной церкви, подчиняющейся Константинопольскому патриархату. Таким образом, она и до сих пор существует параллельно с Эстонской православной церковью Московского патриархата.

Но что возможно было в Эстонии, где большинство православных относятся к русским и русскоязычным гражданам, остающихся верными Московскому патриархату, то неприемлемо на Украине, ― считает Степанов.

«В Эстонии не лилась кровь верующих. Не было такой остроты конфликта. И после того, как на Украине были отняты у канонической Украинской православной церкви десятки и сотни храмов, сделать вид, что конфликт исчерпан, подвести черту, признать раскольников законными архиереями и священниками – это путь в никуда. Это вызовет очень серьезный кризис уже внутри самого Московского патриархата», ― уверен православный эксперт.

Второй сценарий предполагает, что главным модератором преодоления кризиса становится сама Русская православная церковь и государственные структуры России.

«Я считаю, что всеправославное совещание о проблеме раскола надо проводить в Москве. И председательствовать на нем должен президент Владимир Путин. Он хоть и не является помазанником Божиим, как русские императоры (а именно императоры в древние времена имели право созывать всеправославные соборы), но он является самым авторитетным политическим деятелем православного вероисповедания в современном мире», ― отметил главный редактор портала «Русская народная линия».

По его словам, к Путину прислушиваются очень многие, и авторитет его непреложен не только для политических, но и для многих церковных деятелей.

«Вот если Путин позовет в Москву предстоятелей поместных православных церквей, и это еще будет подкреплено активной деятельностью российской дипломатии, как светской, так и церковной, то такого рода конференция может состояться», ― считает собеседник ФАН.

И если не приедут представители некоторых поместных православных церквей, ничего страшного в этом не будет.

«Главное, чтобы это совещание имело четко выраженную позицию. Как тут не вспомнить Московское совещание 1948 года, которое было приурочено к 500― летию обретения автокефалии Русской православной церковью», ― сказал Анатолий Степанов.

На этом совещании были решены многие вопросы, и эти решения и сейчас актуальны, считает эксперт.

«Тогда был осужден экуменизм, католический прозелитизм. Именно тогда Русская православная церковь взяла на себя роль главной защитницы святоотеческого наследия. Вот и сейчас мы должны заявить о себе как о главной силе, отстаивающей истинное православие», ― сказал публицист.

Если мы заявим о себе как о традиционалистской твердыне, откажемся от всевозможных компромиссов, особенно в вопросах вероучения и канонического устройства, только тогда мы подтвердим свой авторитет в православном мире и сможем урегулировать украинский кризис, спровоцированный Фанаром, на наших условиях.