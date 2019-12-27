Facebook усиливает сотрудничество со спецслужбами под видом улучшения сервиса

Москва, 27 декабря. Попытка Facebook связать все свои сервисы в единую экосистему может представлять серьезную угрозу для личных данных пользователей. Такое мнение в пятницу высказал эксперт в сфере информационной безопасности, генеральный директор службы общей информационной безопасности Анатолий Голод.

Так он прокомментировал решение Facebook насильно заставить пользователей регистрироваться в своих сервисах. К примеру, чтобы завести аккаунт в Messenger, человеку сперва придется создать страницу в Facebook. В будущем такая интеграция может произойти также с Instagram и WhatsApp.

Все это делается под предлогом повышения комфорта для пользователей, однако специалисты указывают на то, что связка всех сервисов облегчит спецслужбам доступ к персональным данным.

«Одно дело — когда данные получают для наведения порядка, но они также могут попасть к тем спецслужбам, которые формируют конфликты, или преступным группировкам», — рассказал Голод «ПолитЭксперту».

Он напомнил, как еще несколько лет назад основатель Wikileaks Джулиан Ассанж рассказал о сотрудничестве крупнейшей в мире социальной сети с американской разведкой. Глава Facebook Марк Цукерберг тогда признал данный факт, однако опроверг обвинения в шпионаже. Позже стало известно о том, что Facebook сливал личные данные десятков миллионов пользователей британской компании Cambridge Analytica.

В связи с этим Голод считает разумной инициативу создания в России отдельных серверов, независимых от США, что позволит повысить интернет-безопасность.