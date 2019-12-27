Украина упростила получение гражданства для воевавших в Донбассе иностранцев

Киев, 27 декабря. Украинское правительство упростило получение гражданства для иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе, сообщил украинский премьер-министр Алексей Гончарук в Twitter.

Он напомнил, что раньше наемники не могли получить вид на жительство на Украине, которое является первым шагом для получения украинского паспорта.

«Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм», — написал Гончарук.

По его словам, процесс подачи документов на получение украинского гражданства упрощается, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому воевавшие в Донбассе наемники получат статус участника боевых действий. Закон начнет действовать с 1 января 2020 года.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Жители части Луганской и Донецкой областей не признали пришедшую после госпереворота власть, объявили о своей независимости и образовании ЛНР и ДНР. Киев в ответ начал военную кампанию против республик Донбасса.

Напомним, осенью контактная группа в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», которая предполагает механизм определения особого статуса Донбасса и разведение сил на границе. Несмотря на то, что Киев несколько раз срывал отведение войск на юго-востоке Украины, сторонам все же удалось развести силы.