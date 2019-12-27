В Совфеде призвали Украину перестать строить экономику «методом гоп-стопа»

Государственная авиационная служба Украины сообщила о взыскании первого штрафа за полет над Крымом. Его заплатила казахская авиакомпания Euro-Asia Air, самолет которой якобы незаконно пролетел над Республикой Крым 8 августа. Ситуацию Федеральному агентству новостей прокомментировала сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Напомним, Украина продолжает выписывать штрафы авиаперевозчикам за полеты над Крымом с осени 2015 года. В Киеве подсчитали общую сумму штрафов, предъявляемых российским авиакомпаниям. Она составляет 13 миллиардов гривен (около 558 миллионов долларов) и продолжает расти.

«Совершенно очевидно, что необходимо дать правовую оценку действиям Украины. Поскольку мораль и право неразрывно связаны, в данном случае хотелось бы сказать, что Украине нужно научиться зарабатывать деньги, строить мосты, расширять дороги, поднимать сельское хозяйство, а не продавать лес за рубеж и вывозить чернозем», — пояснила сенатор.

С 2015 года количество нарушений, по мнению официального Киева, составило более 200 тысяч. Штрафы предъявляются «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям», «ЮТэйру», «Нордавиа», «Глобусу», Red Wings, «Ямалу» и ряду других авиакомпаний (всего более 40).

Казахские авиалинии согласились со штрафом и в итоге пополнили бюджет Украины приблизительно на 6 тысяч долларов. Это первый случай положительного ответа на необоснованные претензии Воздушных сил ВС Украины по Крыму.

«Украине надо перестать строить свою экономику методом гоп-стопа. Это ее большая проблема. Нужно думать о хлебе для своих граждан, чтобы они не работали за нал за границей, привозя копейки своим детям, и развивать экономику», — порекомендовала Ковитиди.

Стоит напомнить, что Крым воссоединился с Россией после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за возвращение в состав РФ. Украинцы решение крымчан не признают и по сегодняшний день считают Крым «украинским», несмотря на законные основания для воссоединения в соответствии с международными нормами.