Не мешай алкоголь и политику. Михаил Ефремов «подбухивает» среди «подростковых гнид»

Российская оппозиция — не классическая опера с трагическим сюжетом и уж точно не чеховская драматическая пьеса, где в конце зрителей подводят к нравственному катарсису с пробуждением тонких душевных переживаний. Максимум это легкая оперетта с поверхностными персонажами, а то и просто цирк-шапито. С клоунами, фокусниками, мартышками и смешными осликами, которые участвуют в нехитром представлении для непритязательной публики.

Именно такое шапито вот уже десятилетиями «гастролирует» по просторам России — в прямом и переносном смыслах. В прямом — потому что в повествовании Федерального агентства новостей сегодня пойдет речь о Михаиле Ефремове, который из артистов решил почему-то выписаться, а записаться в оппозиционеры.

Хотя в случае Ефремова процесс трансформации гораздо лучше передается парой глаголов «выпил-запил», но об этом чуть позже.

Внук ГУЛАГа

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в актерской семье. Его отцом был известный советский актер Олег Ефремов, матерью — актриса Алла Покровская. Интересная подробность: в качестве своего деда Михаил обычно любит упоминать известного оперного режиссера Бориса Покровского, а вот деда по отцовской линии, Николая Ефремова, жалует гораздо меньше. Почему?

Однажды Михаил Ефремов разоткровенничался:

«Больше всех меня воспитывал мой дедушка Николай Иванович Ефремов. Это самый хитрый человек в нашей семье, потому что в 1934 году, когда он понял, что скоро начнут всех сажать, завербовался на Север и работал в лагерях бухгалтером. Тем самым он уберег семью от репрессий».

Это действительно так. Отец Олега Ефремова работал заместителем начальника планово-финансового отдела лагерей ГУВЖД, подразделения ГУЛАГа, составляя сметы для строительства железной дороги под Воркутой. Дорогу строили заключенные, с ними-то и завел дружбу отец нашего героя, Олег Ефремов.

Друзья-строители были осуждены за воровство, но бросать свое ремесло в холодной Воркуте не собирались. Они предложили юному Олегу попробовать свои силы в их деле, в результате чего отец Михаила даже участвовал в нескольких воровских эпизодах, получив кличку «лисья мордочка» за излишнюю худобу и способность пролезать в открытые форточки.

Когда до Николая Ивановича дошли слухи о новом «увлечении» сына, он тут же отказался от работы и перевез семью в столицу, где Олег с успехом «перековался» из начинающего преступника в студента театрального вуза.

Вот и в жизни молодого Миши театральная карьера причудливо переплелась с «уголовкой». Связи его отца позволили сыну сниматься в кино уже школьником: в 1976 году состоялся кинодебют Михаила в картине «Дни хирурга Мишкина», а два года спустя он получил главную роль в фильме «Когда я стану великаном». Это сразу же вывело пятнадцатилетнего Ефремова на советский актерский Олимп.

В армию из-за хулиганки

А вот дальше начинается странное. В армию Михаила забирают не сразу, а только в 1982 году, когда он был уже 19-летним «переростком», купающимся в лучах славы и роскоши московской элитной жизни.

Почему же вдруг загребли в армию «советского мажора»? Неофициально считается, что посадить Михаила Ефремова тогда хотели по достаточно тяжкой 88-й статье, наказывающей в СССР за запрещенные валютные операции — продажу валюты и товарных чеков по завышенным ценам.

Правда или ложь? Опять дадим слово нашему герою:

«Да нет, ну какая 88-я! Там на самом деле «хулиганка» была, но из-за этой самой «хулиганки» пришли к Олегу Николаевичу люди из органов и сказали: либо тюрьма, либо армия. Но доказательств у них не было. Поэтому они взяли просто на понт, как обычно они это делают».

На деле же было иначе: Михаил Ефремов оказался в числе целой преступной группы из нескольких «мажоров», которые спекулировали тем, что зарабатывали их родители. В результате сразу несколько сыновей известных деятелей кино в 1982 году «загремели» в Советскую армию — месить глину в далеких гарнизонах вместо неспешных прогулок по столичному асфальту.

Сам Ефремов впоследствии утверждал, что якобы решил идти в армию еще в 14 лет, о чем и договорился со своими подельниками, но тут уж, как говорится, хочется сказать словами классика: «Не верю!». Хотя в одном из интервью, в которых он рассказывал об этом периоде своей жизни, он признался: «Мне стыдно». Ну, спасибо и на этом.

У папы под крылом

После службы в армии Михаил Ефремов возвращается к учебе в школе-студии МХАТа, которую заканчивает в 1987 году. Куда дальше? Вы догадались — снова под крыло к папе.

«Юное дарование» сразу после учебы не просто становится актером — один из основателей «Современника», всемогущий Олег Ефремов, создает для любимого Миши театр-студию «Современник-2», где собирают непутевых сыновей столичных актеров и ряд молодых талантов. Михаил остается там руководителем вплоть до ликвидации проекта в 1990 году.

Впрочем, театральная стезя Михаила интересует нас мало. До тех пор пока младший Ефремов не мешал искусство с политикой, уголовным кодексом или выпивкой, у него все получалось, и достаточно талантливо. Все-таки гены и воспитание брали свое, да и связи семьи были не лишними. А вот когда все тайное и тщательно скрываемое вырывалось наружу, за него становилось стыдно и противно.

Вот показательный случай. В марте 2018 года в ходе спектакля «Не становись чужим» в Самарском театре оперы и балета зрители были неприятно поражены: Ефремов не смог прочитать свою роль. Сложилось впечатление, что он был попросту пьян. Когда же зрители освистали столичного гастролера, Михаил и вовсе повел себя мерзко. Он остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику.

Видеоролик инцидента тут же попал в Сеть, где все желающие ознакомились с неадекватным поведением Ефремова. Не помогло даже заступничество его творческого коллеги, куплетиста Дмитрия Быкова, который назвал все происходящее «клеветой» и заявил, что против артиста развязана «травля». Ведь все желающие могли посмотреть на Ефремова сами — и сделать очевидные выводы.

Не мешай алкоголь и политику

Подчеркнем: мы не спорим с творческим стилем Ефремова. Если он желает выступать перед своими поклонниками в пьяном угаре, валяться на ступеньках отеля в Сочи или «разгонять» столичных полицейских во время оппозиционных беспорядков в Москве, пребывая подшофе, то это просто неуважение к людям или мелкое хулиганство. Оно не красит известного актера, но никак не влияет на будущее России.

Ну да, употребляет. Но и отец Михаила страдал от пристрастия к алкоголю, однако честно признавал за собой этот порок, всегда с ним боролся и никогда не тянул личные проблемы в публичные сферы. Поэтому и в памяти народной Олег Ефремов остался следователем Максимом Подберезовиковым из «Берегись автомобиля», а не каким-нибудь алкоголиком-скандалистом.

А вот Михаил Олегович действительно слил алкоголь, личную позицию и политику в какой-то причудливый коктейль, в котором не сразу и поймешь: это он так действительно думает или просто не протрезвел. И страшно становится именно тогда, когда понимаешь: нет, трезвый.

Эта трансформация подспудно шла достаточно долгое время. Еще в начале 2010-х Ефремов принимал участие в проекте «Гражданин поэт», материалы которого размещались на сайте «F5», в эфире «Эха Москвы» и в сетке вещания телеканала «Дождь». В той авторской программе Ефремов читал стихи «на злобу дня», написанные Быковым в манере известных поэтов.

Стихи были едкие и часто обличали пороки современного общества. Но все-таки оставались в рамках обычной сатиры, в жанре памфлета на текущую действительность, не переходя границ нравственности. В конце концов, колкости в адрес власти воспринимались живо — в России нет запрета на критику первых лиц государства.

Однако Ефремов и Быков явно хотели чего-то большего. Ведь публику можно привлекать или образами высокого искусства, или же страшным кощунством над идеалами и ценностями.

Кощунство часто выдают за искусство, потому что оно производит схожий эффект: люди замирают перед ним с биением сердца. Правда, в случае кощунства люди замирают не потому, что поражены чем-то совершенным и чудесным, а потому, что на их глазах хихикающие паяцы вымазывают вечные ценности своими «творческими фекалиями». Этим-то и стали заниматься приятели.

«Гнида» и «отстой»

В июне 2011 года в рамках проекта «Гражданин поэт» вышел выпуск «Огурец-убийца», где в стихах рассказывалось о запрете на ввоз в Россию овощей и ягод из стран ЕС в связи с эпидемией кишечной палочки. Речь шла о том, что овощей хватает и в самой России, но при этом слово «овощи» употреблялось не только в кулинарном смысле, но и в уничижительном отношении — как характеристика населения России.

В ноябре 2011 года в стихотворении «Боже мой» жители страны названы не иначе как «народ раздетый и босой, тупой во многом, вчера стоял за колбасой — теперь за богом».

В феврале 2012 года тандем представил стих «Тертая дюжина», в котором Быков пытался подражать Блоку и его знаменитой поэме «Двенадцать». Получилось плохо — в том числе из-за того, что Россию презрительно назвали «Рашкой» и «дурой», попутно применив слово «отстой» к теракту в «Норд-Осте».

Вскоре выяснится, что это была лишь проба пера. Уже в 2013 году Ефремов назовет народ «мерзкой подростковой гнидой». А в марте 2014 года станет одним из первых подписантов письма против воссоединения Крыма с Россией, опубликованного «Новой газетой».

В ноябре 2014 года, празднуя свой день рождения в Нью-Йорке, Михаил Олегович прояснил свою позицию, заявив, что из России «пора валить». Оказывается, ему «было хорошо в 1990-е», а теперь над его шутками как-то «стремно» стали смеяться.

И вообще, «Крым не наш», и в России он жить не хочет. Не потому, что Крым или Кремль, а потому что у него два дома в Латвии, где бы он и хотел поселиться на старости лет.

Закончил то интервью Ефремов в весьма показательной манере, резюмировав положение дел в родной ему стране фразой «Пошло оно все в ж…!».

Другой оппозиции у нас нет

В дальнейшем деградация Михаила Ефремова только набирала обороты. В 2016 году, во время банкета по случаю открытия XXVII фестиваля «Кинотавр» в Сочи, пьяный Михаил Олегович в халате на голое тело спустился в бар отеля и устроил там дебош: приставал к официанткам, целовал незнакомцев, танцевал и выкрикивал нецензурщину.

Неужели спился? Увы, в случае Ефремова списать все на алкоголь не получается.

Одним из самых скандальных его интервью стало выступление на интернет-канале Юрия Дудя летом 2018 года. В нем Ефремов, который вроде был весьма трезв, заявил, что Крымский мост надо подарить Украине «в знак дружбы» и снабжать Украину бесплатным российским газом лет десять, а лучше пятнадцать. Отчего же Миша не захотел подарить бедным украинцам свои дома в Латвии, Дудь его, к сожалению, не спросил.

А вот об алкоголе в числе прочего блогер Ефремова спросил, попутно отметив, что они подошли к «самой важной» части интервью.

«Михаил Олегович, вы бухаете?» — прямо спросил Дудь. «Я подбухиваю, так бы я сказал», — ответил 54-летний Ефремов, подчеркнув, что у него никогда не было запоев, так как «больше двух дней подряд» он в принципе пить не может — организм не справляется уже.

В том же интервью Ефремов окончательно «расчехлился» и как гражданин он признался, что считает распад СССР «лучшим событием» в истории нашей страны и благодарен за это первому и последнему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

В целом, жизнь Михаила Олеговича в самом деле похожа на плохую оперетту с актером, так и не выучившим роль, или на цирковое представление, которое ведет пьяный клоун на заплетающихся ногах. Но других «творческих людей» в российской оппозиции практически и нет.