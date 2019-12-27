Россия стала гарантом возвращения Сирии к мирной жизни, заявили в Минобороны РФ

В результате действий Вооруженных сил РФ в Сирии к концу 2019 года удалось увеличить подконтрольную правительству Сирии территорию до 60%. Об этом доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий группировкой войск в Сирийской Арабской Республике Александр Чайко во время итогового селекторного совещания в Национальном центре управления обороной РФ.

Чайко назвал главные моменты итогов года для российских военных в Сирии. Командующий войсками сообщил, что благодаря наращиванию войск группировки и средств ПВО в Сирии было сбито более 50 беспилотных летательных аппаратов незаконных вооруженных формирований и 27 реактивных снарядов.

«Ключевое событие года — содействие правительству Сирии в установлении контроля на территории Заевфратья, — заявил представитель Минобороны. — В том числе блокирование районов проведения операций, совместное российско-турецкое патрулирование с привлечением подразделений военной полиции. Всего проведено более 400 различных мероприятий, в том числе гуманитарного характера».

По его словам, благодаря этим действиям удалось увеличить подконтрольную правительству Сирии территорию до 60%.

Отдельно Чайко отметил, что в местах дислокации войск Сирии развернута современная военная и социальная инфраструктура. На авиационной базе «Хмеймим» введено в эксплуатацию 18 защитных укрытий для оперативной тактической авиации и завершается строительство еще девяти укрытий для армейской авиации.

«Это позволило защитить авиационную технику от внешних воздействий и обеспечить скрытность подготовки к боевым вылетам, — сообщил Чайко. — В декабре введена в эксплуатацию заправка авиационным топливом с возможностью в три раза сократить время повторного вылета. В порту Тартуса закончено строительство судоремонтного комплекса для поддержания силы флота в постоянной готовности».

За год Минобороны РФ провело более 270 гуманитарных акций в регионе. Продолжается процесс возвращения беженцев. По словам Чайко, количество вернувшихся домой в этом году увеличилось в 2,5 раза, а особое внимание мировой общественности привлек вывоз беженцев из лагеря «Эр-Рукбан».

«При содействии Российский Федерации в 2019 году выведено более 19 000 человек. С конца ноября врачи двух медотрядов провели 78 медицинских акций, а только за последний месяц оказали помощь около 8000 сирийцев».

Россия активно помогала Сирии и в восстановлении социально важных объектов, рассказали в Минобороны. Так, возведение наплывного моста через Евфрат позволило увеличить количество переправ техники и гражданского населения в два раза.