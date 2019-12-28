САА освободила от террористов девять населенных пунктов в провинции Идлиб

Дамаск, 28 декабря. Сирийская правительственная армия расширяет свой контроль в восточной и юго-восточной части провинции Идлиб. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте событий.

Накануне подразделения Сирийской арабской армии (САА) усилили контроль над освобожденными городами Аль-Хараки, Абу-Дафна, Аль-Гадфа, Аль-Сакья, Аль-Сайяди, Кутра, Раджам-эль-Кат, Абу-Макки и Сурман, расположенных в восточной части города Маарет-ан-Нуман.

Еще одна часть подразделений сирийской правительственной армии продвинулась к юго-восточной части провинции, попутно освободив от террористических группировок города Джарджаназ и Тель-Маннас. После ряда военных операций, продолжавшихся в течение последних нескольких дней, подразделения САА смогли взять контроль над 35 деревень в сельской местности Маарет-ан-Нуман.

В данный момент САА находится на окраине Маарет-ан-Нумана — крупнейшего города в провинции Идлиб.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в данный момент САА продолжает уничтожать оплоты террористических группировок в районах сирийских провинций Хама и Идлиб. Армия Дамаска движется сразу по нескольким направлениям одновременно, как правило, все операции заканчиваются успешно. У сирийской армии есть все шансы освободить абсолютно все оккупированные боевиками районы.

Ранее сообщалось, что инженерные подразделения армии Дамаска прочесывают освобожденные регионы Идлиба с целью обезвредить заложенные террористами самодельные взрывные устройства и мины-ловушки. Группа саперов обыскала здания и дороги в городе Ат-Тах. Тем временем другие подразделения САА укрепляют свои позиции в окрестностях города, готовясь к началу следующего этапа масштабной военной операции, основная цель которой — освобождение города Маарет-ан-Нумана и открытие международного маршрута, проходящего через Алеппо и Дамаск, Хаму и Хомс.