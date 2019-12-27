Украинские силовики совершили 20 попыток прорыва в ДНР за 2019 год

Донецк, 27 декабря. Вооруженные силы Украины за минувший год предприняли 20 попыток прорыва в Донецкую Народную Республику (ДНР). Об этом сообщили в управлении Народной милиции республики.

«Уходящий год по-прежнему характеризовался применением ВФУ (Вооруженные формирования Украины – Прим. ред) тактики применения диверсионных групп. Ни одна вылазка не принесла результатов. Всего было 20 попыток отправки диверсионных групп», ― сообщили в ведомстве.

По данным Народной милиции ДНР, в результате попыток прорыва позиций сил республики на линии разграничения сторон погибли 19 украинских силовиков, еще 24 получили ранения.

Гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в стране в результате государственного переворота. В ответ действующий в тот момент президент Украины Петр Порошенко ввел в регион войска, развязав братоубийственный конфликт, жертвами которого, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирный житель города получил ранение в результате обстрела со стороны украинских вооруженных подразделений.