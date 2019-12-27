Приангарье получит еще 3 млрд рублей на ликвидацию последствий паводка

Москва, 27 декабря. Федеральные власти выделят дополнительно около 3 млрд рублей в начале 2020 года на восстановление жилищных прав пострадавших от паводков в Приангарье. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече с жителями Нижнеудинска.

Он подчеркнул, что соответствующая договоренность была достигнута с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. По словам Мутко, в начале следующего года будут подведены еще раз все итоги.

«Мы дополнительно, как прогнозируется, еще под 3 млрд рублей выделим, чтобы снять все вопросы обеспечения восстановления жилищных прав», — подчеркнул Мутко.

Он также обратил внимание, что в период новогодних каникул и праздников будет выделено еще 800 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Иркутская область направила в Москву еще несколько писем с просьбой предоставить средства на ликвидацию последствий паводка. Источник в администрации региона рассказал Федеральному агентству новостей, что порядка 700 млн рублей необходимо направить на капитальный ремонт подтопленных жилых домов и более 2 млрд рублей — на ремонт дорог регионального и местного значения. Президент РФ Владимир Путин во время визита в сентябре в Иркутскую область призвал как можно быстрее закончить работу по образовательным учреждениям в регионе.

В Приангарье летом был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Жертвами природной стихии стали 26 человек, 39 тысяч человек пострадали. Повреждено или разрушено 11 тысяч домов, 22 автомобильных моста и 49 дорог.