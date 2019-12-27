Гаспарян назвал дикостью и околесицей попытки ФБК оправдать уклониста Шаведдинова

Москва, 27 декабря. Поведение сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) скандального блогера Алексея Навального противоречит общественным нормам и должно быть изучено специалистами. Таким мнением поделился известный журналист и публицист Армен Гаспарян.

«Поведение сотрудников ФБК вообще в целом должны исследовать специалисты по девиантному поведению, потому что это не поддается обсуждению с политологических каких-то основ и противоречит элементарным нормам поведения в обществе. Где ФБК — там бесконечный какой-то парад тупости», — сказал он.

Напомним, ранее Кира Ярмыш — пресс-секретарь Алексея Навального — сообщила в своем Twitter, что в ФБК пришли с обысками, а самого блогера якобы задержали. Позднее Навальный написал в своем аккаунте, что задержанных нет. Правоохранители провели обыски в связи с уголовным делом об отмывании денег, действуя в рамках законодательства.

«Когда твой личный пресс-секретарь дает информацию о том, что ты арестован, а ты в этот момент постишь у себя в Twitter уютные фотографии — это все для чего делается? Маленькая ложь всегда рождает очень большое недоверие, а у ФБК это нормальная практика: жить по принципу «на все божья роса», — прокомментировал ситуацию Гаспарян.

Кроме того, Навальный и его фонд оказались в центре нового скандала благодаря сотруднику ФБК Руслану Шаведдинову, который долгое время уклонялся от воинской службы. Подопечного скандального блогера признали годным к службе и теперь, Шаведдинов в соответствии с законодательством отправится отдавать долг родине на Новую Землю. Однако Навальный и его шайка пытаются выставить сотрудника ФБК «жертвой». Кроме того, фонд скандального блогера хочет «отмазать» Шаведдинова от службы в армии с помощью липовой справки об эпилепсии. Очевидно, что, по мнению Навального, на него и ФБК действие закона распространяться не должно.

«Каждый раз одно и то же. Сейчас у них идет борьба за Шаведдинова, но все юристы не в состоянии даже законодательно посмотреть, кто в этом виноват», — возмутился Гаспарян.

Публицист подчеркнул, что сотрудники ФБК постоянно врут, а все их действия направлены лишь на пиар. При этом Навального и его соратников не смущает, что их неоднократно ловили на лжи.

«Тебя из раза в раз ловят на противоречии, на дикости, которую ты несешь, а тебе все без разницы. Ты продолжаешь методично рассказывать какую-то околесицу, и при этом обижаешься, что к тебе сокращается внимание. <…> Любой человек, которого столько раз поймали на лжи, уже бы в принципе сидел бы молча, но только не наш голубок», — сказал эксперт в беседе с New Inform.

Гаспарян считает, что уже давно пора привыкнуть к подобным действиям ФБК, хотя «привыкнуть к тупости невозможно».