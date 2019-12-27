Попытки Навального выдать призванного в армию Шаведдинова за «жертву» назвали смешными

Москва, 27 декабря. Бывший сотрудник штаба Алексея Навального Виталий Серуканов назвал смешными попытки «оппозиции» выдать призыв Руслана Шаведдинова в армию за «похищение», а самого либерала представить как «жертву режима».

Как только Шаведдинова призвали, Навальный и его соратники сразу же начали развивать тему «похищения». Они утверждают, что их единомышленник якобы незаконно лишен свободы и не может проходить службу из-за какой-то болезни.

Серуканов же утверждает, что Шаведдинов является обычным уклонистом, которого пытаются отмазать от армии только потому, что он «оппозиционер», пишет «ПолитРоссия».

«Все указывает на то, что Руслан действительно уклонялся, и делал это не один год. То, как они пытаются представить этот случай каким-то «выдающимся», «похищением», какой-то травлей «кровавого режима» — это просто смешно. Почему Шаведдинов должен быть особенным?» — задается вопросом Серуканов.

Серуканов также полагает, что служба в армии пойдет мягкому и податливому либералу лишь на пользу. Она позволит ему посмотреть на реальную жизнь.

Ранее сообщалось, что признанный иноагентом в России ФБК Навального хочет «вытащить» призванного в армию соратника, используя «как законные, так и незаконные» способы. В частности речь шла о создании поддельной справки о том, что молодой человек якобы болен эпилепсией. Предположительно, ФБК ведет переговоры с врачом.

Отметим также, что Шаведдинов пытался оспорить свой призыв, однако суд признал законным решение военного комиссариата, который постановил, что срочник годен к службе.