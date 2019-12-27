Психологи рассказали, как сохранить душевное спокойствие во время кризиса

Москва, 27 декабря. Американский журнал о психологии Psychology назвал десять способов, как сохранить душевное равновесие во время кризиса.

Журналисты отметили, что, несмотря на то, насколько хороша может быть жизнь человека, у каждого случаются кризисы, и в эти периоды необходимо оставаться психически сильным.

В первую очередь столкнувшемся с проблемой человеку необходимо принять реальность, а не искать причину несправедливости в жизни. Именно принятие ситуации позволит предпринимать позитивные действия.

Не стоит также беспокоиться о наращивании силы в период кризиса, в этой ситуации следует грамотно распределять уже имеющую силу для решения трудностей. Следует обратиться за помощью к друзьям и родным — поговорить по душам и получить эмоциональную поддержку. Кроме того, как бы трудно ни было, нужно всегда помнить о себе — заботьтесь о своем питании, теле и состоянии.

Когда наступает кризис, важно принимать взвешенные решения. Но как это сделать? Психологи рекомендуют задать себе вопрос: «А что бы я посоветовал лучшему другу в такой ситуации».

Специалисты также предлагают создать полезную мантру, расставить приоритеты и найти время, чтобы испытать те эмоции, которые бушуют внутри.

Человеку, переживающему жизненные трудности, советуют решать проблему, разбив ее на части. То есть следует делать маленькие шаги для достижения той или иной цели.