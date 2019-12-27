РЕН ТВ стал самым популярным телеканалом у мужчин в России

Москва, 27 декабря. Самыми популярными телеканалами в 2019 году стали Первый канал, «Россия 1», СТС, ТНТ и РЕН ТВ. Кроме того, РЕН ТВ стал самым популярным мужским телеканалом.

Согласно рейтингу самых популярных каналов по целевой аудитории 25-54 лет, доля Первого канала составила 8,4%, на «Россию 1» приходится 7,5% аудитории, СТС ― 7,4%, ТНТ ― 7,3%, а на РЕН ТВ ― 6,5%.

Среди зрителей-мужчин в возрасте 25-54 лет самыми популярными признаны РЕН ТВ ― 8,9%, СТС ― 8,4%, Первый канал ― 6,9%, ТНТ ― 6,7% и «Россия 1» ― 6,7%, сообщает РЕН ТВ.

Ранее были названы самые популярные в России телепрограммы по итогам 2019 года. В топ-20 наиболее популярных эфирных событий, собравших в 2019 году больше всего зрителей у экранов телевизоров, Первый канал имеет двенадцать позиций.