Террористы убили 14 силовиков в Нигере, устроив засаду

Ниамей, 27 декабря. Вооруженные террористы убили 14 сотрудников сил безопасности в Нигере. По сообщениям правительства, боевики устроили засаду и напали на колонну.

В МВД Нигера заявили, что бойцы сил безопасности сопровождали группу правоохранителей к пункту регистрации избирателей. О количестве ликвидированных боевиков, которые произвели нападение, не сообщается, однако в заявлении упоминается о том, что террористы понесли «большие потери», а команда силовиков «была обеспечена защитой и возвращена в деревню Санам в целости и сохранности».

Нигерийские войска ведут бои с «Боко Харам» на юго-восточной границе с Нигерией, а с вооруженными группировками, связанными с запрещенным в РФ «Исламским государством»1, — на Западе, недалеко от Мали. Ранее десятки человек были убиты вооруженными бандформированиями в ходе серии нападений в Западной Африке в декабре.

Буркина-Фасо также сильно пострадала от нападений террористов. Согласно официальным данным, только на этой неделе от боестолкновений на севере страны погибло более 100 человек. Одна из недавних атак была произведена утром в среду, погибли 11 солдат.

Напомним, в государствах Сахеля располагается множество бандформирований, большая часть из которых присягнули на верность ИГИЛ1 и запрещенной в РФ «Аль-Каиде»1.

Ранее президент Чада Идрис Деби заявил, что печальная ситуация с безопасностью в Африке является таковой на данный момент из-за действий Франции и коалиции, свергнувшей экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи.

1 Организация запрещена на территории РФ.