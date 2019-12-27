Мэрия Москвы сообщила подробности прощания с народной артисткой СССР, многолетним художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек, которая скончалась на 87-м году жизни.

Волчек будет похоронена на самом престижном столичном кладбище — Новодевичьем, на участке №5, рядом с режиссером Марком Захаровым, неподалеку от могил еще двух театральных корифеев — Олега Табакова и Леонида Броневого.

Ранее актер Сергей Гармаш сообщил, что прощание с художественным руководителем «Современника» пройдет в воскресенье, 29 декабря, на основной сцене театра. Позже появилось уточнение, что прощание будет проходить с 10.00 до 13.00, на него смогут попасть все желающие, а вот похороны на Новодевичьем, скорее всего, будут более камерными.

О кончине Волчек, которая умерла в результате быстротекущей пневмонии, приведшей к отказу основных органов, стало известно вечером 26 декабря, в это время в «Современнике» шел спектакль «Анархия».

На сцену вышел Сергей Гармаш и сказал:

«Я сейчас скажу вам слова, в которые сам не верил. Артисты извиняются перед вами, они сегодня не смогут выйти на поклон. Умерла Галина Борисовна Волчек, наше сердце, наша мама, сердце этого дома».

Зал встал и почтил память Волчек минутой молчания, а потом долго аплодировал, как принято провожать великих артистов и режиссеров.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Ее отец Борис (Бер) Волчек — советский кинорежиссер, сценарист и оператор. Мать Вера Маймина — сценарист, выпускница сценарного факультета ВГИК. Так что судьба Галины Волчек была предопределена — ей суждено было стать человеком театра, точнее — человеком-театром.

Вероятно, самым важным моментом для ее творческой биографии был «бунт» молодых выпускников Школы-студии МХАТ в 1956 году, когда актер и режиссер Олег Ефремов вместе с молодыми соратниками, в том числе Галиной Волчек, Евгением Евстигнеевым и Олегом Табаковым организовали Студию молодых актеров, из которой вырос театр «Современник». Когда Ефремов покинул свое детище, вернувшись в требовавший преобразований МХАТ, Галина Волчек приняла на себя руководство театром и более полувека блестяще справлялась с этой ролью.

Вехи биографии Галины Волчек представлены в инфографике Федерального агентства новостей.