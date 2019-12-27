Российские военные получили выходной день 31 декабря

Москва, 27 декабря. В российских военных частях и подразделениях 31 декабря объявлено выходным днем, сообщает Федеральное агентство новостей. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом тематическом селекторном совещании в Национальном центре управления обороной в Москве.

Он объявил командующим Вооруженных сил о переносе рабочего дня 31 декабря на субботу «с учетом напряженного окончания года».

«Нам нужен этот день для успешного завершения всех задач», — уточнил глава военного ведомства.

Решение распространяется на все военные округа на территории страны и военные части за рубежом.

Сергей Шойгу попросил командующих войсками с особым теплом отнестись к личному составу, который этот праздник встретит в боевых условиях и вдали от дома.