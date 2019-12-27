Москва, 27 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков ответил мэру Херсона Владимиру Николаенко, который назвал Причерноморье территорией, не имеющей отношение к России. Об этом он написал в Twitter.

Ранее соответствующее сообщение появилось на официальном сайте администрации города. Николаенко назвал Россию «смертью» и «злом», призвав украинцев, предпочитающих российскую музыку и товары, помнить именно об этом. Пушков ответил мэру Херсона на призывы отказаться от русской музыки и товаров.

«Мэру Херсона надо бы следовать пословице «иногда лучше молчать, чем говорить». Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Черном море. Чем-чем, а «исконно украинским» он никогда не был», — подчеркнул Пушков.

Мэру Херсона надо бы следовать пословице «иногда лучше молчать, чем говорить». Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Чёрном море. Чем-чем, а «исконно украинским» он никогда не был. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 27, 2019

Напомним, президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря заметил, что современная Россия в настоящее время разбирается с такими «болевыми точками», как, к примеру, решение революционера и советского политического деятеля Владимира Ленина передать УССР «исконно русские территории», которые не имели к Украине никакого отношения.

Напомним, ранее из уст главы Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона — Прим. ФАН) Павла Жебривского прозвучало сообщение о том , что Ростовская область будет включена в состав Украины.