Москва, 27 декабря. Новая акция Навального и его последователей становится все более смехотворной. Соратник главы признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Руслан Шаведдинов отправлен в законном порядке к месту несения военной службы, однако Навальный продолжает нагнетать ситуацию буквально на ровном месте. Так считает блогер и общественный деятель Эрнест Макаренко.

По словам эксперта, ФБК продолжит использовать эту историю для борьбы с «кровавым режимом» и рассказывать о «кознях» власти, передают «Народные новости».

«Это «Рога и копыта», только от политики. Они занимаются совершенно разрушительной для страны деятельностью», — отметил Макаренко.

Он выразил удивление, что ФБК до сих пор позволяют работать на территории РФ, ведь они явно «действуют по чьей-то указке».

Кроме того, общественник отрицает непригодность Шаведдинова к несению военной службы. Врачебная комиссия «бракует» призывников даже с малейшими нарушениями здоровья. Поэтому все обвинения в том, что призванный Шаведдинов не может нести службу по медицинским показаниям не соответствуют действительности.

«Он действительно признан годным в соответствии с категорией, если его призвали. Я был свидетелем, когда многие ребята хотели служить и очень расстраивались, когда их не пускали», — заметил Макаренко

По его словам, медкомиссия не стала бы брать ответственность и призывать «негодного» Шаведдинова, поскольку за это следует уголовная ответственность.