Москва, 27 декабря. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала украинских журналистов из команды Анатолия Шария Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера, которые подверглись нападению националистов при освещении дела Шеремета.

Она отметила, что ультраправые радикалы пинали репортеров ногами, обливали мочой и угрожали облить кислотой. В конечном итоге президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось взять дело под личный контроль, хотя «остатки майданной власти» препятствуют разбирательству и пытаются выгородить националистов.

Поклонская призвала ПАСЕ и международные организации обратить внимание на беспредел украинских боевиков. По ее словам, почувствовав безнаказанность, так называемые украинские «патриоты» будут заходить все дальше в своих преступлениях. Они могут устроить новые расправы, если им не понравится расследование про «снайперов Майдана» или разоблачения старой власти, отмечает «Царьград».

«Неугомонные радикалы продолжают измываться над Украиной — и это трагедия. Вчера они сжигали людей в Одессе, убивают Донбасс, сегодня в Киеве угрожают журналистам, а завтра эта чума приедет в Европу (за пирожками)», — пишет парламентарий в Facebook.

Упомянутые Поклонской пирожки являются отсылкой к действиям США. Во время украинского госпереворота 2014 года помощник госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Киев и раздавала бунтующим украинцам печенье и булочки, что впоследствии породило мем «печеньки Госдепа», который обозначает небескорыстную помощь Запада, поощряющего деструктивные процессы в других странах.