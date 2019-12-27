Призвавшему ввести миротворцев в Донбасс Тейлору посоветовали почитать Минские соглашения

Политолог Богдан Безпалько напомнил Вашингтону о том, что все способы вернуть мир в Донбасс прописаны в Минских соглашениях.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости введения на территорию Донбасса миротворческого контингента ООН. По словам американца, в Вашингтоне уверены, что урегулирование конфликта должно в конечном итоге привести к восстановлению контроля Киева над регионом, соответственно и введение миротворцев могло бы стать «промежуточным шагом» в этом направлении.

«И Курт Волкер (бывший спецпредставитель США. — Прим. ФАН), и другие хорошо вам известные люди работали над тем, как можно этой цели добиться. По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил. Эта идея витала в умах определенное время, и я слышал, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко недавно опять упомянул об этой возможности. Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть», — сказал Тейлор.

Временный поверенный также отметил, что саму отправку военных может утвердить Совет Безопасности ООН, а страны, у которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их собрать и отправить на территорию Донбасса. Комментируя высказывание Тейлора, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «американец делает заявления в логике всей политики США в отношении Украины».

«Они не участвуют в работе «нормандской четверки», они не несут никакой ответственности, но тем не менее пытаются управлять этим кризисом. И естественно это все делается в пользу Киева. Невозможно допустить оккупацию Луганской и Донецкой народных республик любыми миротворцами без согласия, без согласования с Луганском и Донецком. Тем более что Тейлор говорил не только об оккупации республик некими миротворцами, но и о передаче контроля над границей между Луганском и Донецком с одной стороны и Россией с другой. Естественно, что ДНР и ЛНР на это никогда не пойдут без каких-либо гарантий, без внесения изменений об особом статусе Донбасса в тело конституции, без прекращения огня, без амнистии для военнослужащих и всего прочего, что заложено в Минских соглашениях», — продолжил собеседник ФАН.

При этом Безпалько посоветовал Тейлору еще раз перечитать положения Минских соглашений, а также ознакомиться с формулой Штайнмайера.

«Все, что нужно для умиротворения Донбасса, там уже заложено, записано и подписано. Вот пусть почитает документы еще раз. К тому же сразу возникает несколько вопросов, связанных уже с процедурой — как он собирается туда направлять миротворцев? Естественно, все это должно делаться только с согласования с Советом безопасности ООН, а уверен ли Тейлор, что Россия согласится на размещение миротворцев и не заблокирует этот вопрос? Из кого будет состоять военный контингент ООН? Россия и Луганск однозначно, конечно, будут против участия в этом деле солдат стран — членов НАТО. Наверняка Украина будет против участия военнослужащих из стран — членов ОДКБ. Ну и кого тогда туда направлять? Пакистанцев? Непальцев? Обычно такие конфликты затыкают военнослужащими тех стран, которые пытаются на этом зарабатывать — бедные страны Азии и Африки. Так что флаг Тейлору в руки, счастливой дороги домой и электричку навстречу».

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил ввести миротворцев ООН на территорию Донбасса, если Минские соглашения «исчерпают себя». При этом он подчеркнул, что такое решение может принять только президент Украины Владимир Зеленский.