Москва, 27 декабря. МВД России предложило лишать свободы за пропаганду наркотиков в Интернете. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы документа предлагают внести в российский Уголовный кодекс статью 230.3. Согласно законопроекту, за интернет-пропаганду наркотиков и культивирование наркосодержащих растений предусмотрены разные наказания: от штрафа в размере 50 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее правительство РФ одобрило новые штрафы за пропаганду запрещенных веществ в Сети. Законопроект предполагает административную ответственность для нарушителей. Кроме того, авторы документа предлагают предусмотреть повышенные штрафы для владельцев сайтов, пропагандирующих употребление наркотических веществ.