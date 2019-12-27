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МВД России предложило лишать свободы за пропаганду наркотиков в Интернете

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МВД России предложило лишать свободы за пропаганду наркотиков в Интернете

Москва, 27 декабря. МВД России предложило лишать свободы за пропаганду наркотиков в Интернете. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы документа предлагают внести в российский Уголовный кодекс статью 230.3. Согласно законопроекту, за интернет-пропаганду наркотиков и культивирование наркосодержащих растений предусмотрены разные наказания: от штрафа в размере 50 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее правительство РФ одобрило новые штрафы за пропаганду запрещенных веществ в Сети. Законопроект предполагает административную ответственность для нарушителей. Кроме того, авторы документа предлагают предусмотреть повышенные штрафы для владельцев сайтов, пропагандирующих употребление наркотических веществ.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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