Собчак показала последнюю переписку с Волчек

Москва, 27 декабря. Журналистка Ксения Собчак, шокированная смертью художественного руководителя «Современника» Галины Волчек, показала последнюю переписку с именитым режиссером.

Собчак назвала Волчек сильным и своенравным человеком, который был для нее примером для подражания. По ее словам, все сказанные ею слова о режиссере будут заслуженными, но словами не передать чувства, которые она испытывает в связи со случившимся.

Знаменитость вспомнила, как народная артистка СССР дала единственное интервью в честь 60-летнего юбилея «Современника» именно ей.

«Мы проговорили три часа, ели легендарные пирожки «Современника» и в конце я решилась спросить: «Галина Борисовна, почему вы согласились? Почему из сотен журналистов вы согласились дать единственное интервью про юбилей театра именно мне?». Ее ответ поразил: «Никому пока не даю интервью, даже к Берману и Жиндареву пока не иду, хоть люблю их, а вот с вами решила поговорить. Потому что вы тоже, как и я — «против правил»», — призналась 38-летняя ведущая.

Собчак добавила, что в ноябре у нее появилось сильное желание вновь взять интервью у знаменитого мастера режиссуры. Собчак, как пишет она, договорилась с Волчек о беседе, они даже согласовали дату интервью, но, добавила ведущая, «смотрю в экран на ее ответ и не могу поверить, что так».

Худрук «Современника» ушла из жизни 26 декабря в одной из столичных клиник. За неделю до смерти она отмечала 86-й день рождения, указал RT.

Прощание со звездой состоится 29 декабря в театре, которым она руководила на протяжении 30 лет. Волчек похоронят рядом с бывшим мужем, актером Евгением Евстигнеевым.