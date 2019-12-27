Собчак показала последнюю переписку с Волчек

Москва, 27 декабря. Журналистка Ксения Собчак, шокированная смертью художественного руководителя «Современника» Галины Волчек, показала последнюю переписку с именитым режиссером.
Собчак назвала Волчек сильным и своенравным человеком, который был для нее примером для подражания. По ее словам, все сказанные ею слова о режиссере будут заслуженными, но словами не передать чувства, которые она испытывает в связи со случившимся.
Знаменитость вспомнила, как народная артистка СССР дала единственное интервью в честь 60-летнего юбилея «Современника» именно ей.
«Мы проговорили три часа, ели легендарные пирожки «Современника» и в конце я решилась спросить: «Галина Борисовна, почему вы согласились? Почему из сотен журналистов вы согласились дать единственное интервью про юбилей театра именно мне?». Ее ответ поразил: «Никому пока не даю интервью, даже к Берману и Жиндареву пока не иду, хоть люблю их, а вот с вами решила поговорить. Потому что вы тоже, как и я — «против правил»», — призналась 38-летняя ведущая.
Собчак добавила, что в ноябре у нее появилось сильное желание вновь взять интервью у знаменитого мастера режиссуры. Собчак, как пишет она, договорилась с Волчек о беседе, они даже согласовали дату интервью, но, добавила ведущая, «смотрю в экран на ее ответ и не могу поверить, что так».
Ушел Великий Человек. И все слова лишние-их будет много,очень много, и все будут заслуженные слова ,а чувства не передать.... Мой личный пример для подражания. Сильная ,своенравная. Глыба. Несколько лет назад, в честь 60-летия «Современника» я делала с ней большое интервью,говорили обо всем на свете,и даже обсудили возможного ее преемника,хотя тогда Галина Борисовна была полна сил и планов. Мы проговорили три часа ,ели легендарные пирожки «Современника» и в конце я решилась спросить : «Галина Борисовна,почему вы согласились? Почему из сотен журналистов вы согласились дать единственное интервью про юбилей театра именно мне?». Ее ответ поразил. «Никому пока не даю интервью,даже к Берману и Жиндареву пока не иду,хоть люблю их,а вот с вами решила поговорить. Потому что вы тоже,как и я , “против правил”....» А совсем недавно,в конце ноября ,я почему-то совершенно импульсивно поняла,что очень хочу поговорить с Галиной Борисовной для #осторожнособчак вновь. Я набрала ее,Галина Борисовна сказала ,что едет от Аллы Борисовны ,что обожает ее детей как родных,что они ей дарят огромное счастье... Галина Борисовна сказала «да» и мы договорились. И вот у меня в календаре стоит дата интервью,в телефоне ее сообщения,а ее уже никогда с нами не будет. Никогда. Смотрю в экран,на ее ответ и не могу поверить что так.... «А потом все великаны умерли»(с) ... (▶️▶️)
Худрук «Современника» ушла из жизни 26 декабря в одной из столичных клиник. За неделю до смерти она отмечала 86-й день рождения, указал RT.
Прощание со звездой состоится 29 декабря в театре, которым она руководила на протяжении 30 лет. Волчек похоронят рядом с бывшим мужем, актером Евгением Евстигнеевым.