Захарова опубликовала видео зажигательного танца на корпоративе

Москва, 27 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в соцсетях видео с новогоднего корпоратива на Смоленской площади. На кадрах запечатлен зажигательный танец в исполнении Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ открыла новогоднюю вечеринку Департамента информации и печати МИД РФ зажигательным танцем под рок-н-ролл. Партнером Захаровой выступил заместитель официального представителя Департамента информации и печати МИД России Евгений Воронин. Аккомпанировал им музыкант Денис Мажуков, сообщает НСН.

«Ударно работаем — ударно отдыхаем!» — написала Захарова.

Россияне оценили зажигательный танец сотрудников МИД РФ. Некоторые даже отметили сходство с танцем Джона Траволты и Умы Турман в фильме «Криминальное чтиво».

«Какой прекрасно исполненный танец. Браво», ― написала liudakolieva.

«В стране благодать! Можно и потанцевать!» ― срифмовал dmitr.verh.

«Джон Траволта и Ума Турман нервно перекуривают», ― отметил avz54.

Другим же на ум пришло сравнение с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая запомнилась нелепыми танцами.

«А Тереза Мей так не может ни в политике, ни в танцах», ― отметил astapp76.

Ранее Захарова уже демонстрировала свою любовь к танцам. В августе текущего года Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019». Российский дипломат посетила секцию обучения кавказским танцам. Захарова вышла танцевать в круг и под аплодисменты окружающих станцевала вместе с профессиональным танцором. Три года назад дипломат на приеме в рамках саммита Россия — АСЕАН станцевала «Калинку», что вызвало бурную реакцию в соцсетях.