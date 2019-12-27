Посол Великобритании в трех словах описал Россию

Москва, 27 декабря. Посол Великобритании в России Лори Бристоу рассказал о своих впечатлениях от страны. Соответствующий пост он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, Бристоу покидает свой пост в январе следующего года. Он решил записать видеоролик, на котором рассказал, что думает о России, используя всего лишь три слова.

«Сколько у меня слов? Всего три? Увлекательная, энергичная и, последнее вас удивит, теплая», — подчеркнул он.

Посол обратил внимание на то, что больше всего будет скучать по людям, которые стали для него не только коллегами, но и близкими друзьями. По его словам, самым запоминающимся эпизодом из жизни в России стало путешествие на Камчатку. Там Лори Бристоу удалось увидеть вулканы и медведей.

На вопрос о рекомендациях для туристов, которые всего лишь на один день смогли приехать в Москву, он отметил, что лучше всего посвятить время прогулке по Бульварному кольцу.

Ранее немецкий путешественник Мартин Крик, проехавший на велосипеде от Санкт-Петербурга до российской столицы, поделился своими впечатлениями от пребывания в России. Путешествие на двухколесном транспорте заняло 11 дней, за которые 68-летний гражданин Германии и его приятель из РФ проехали более тысячи километров. За это время им удалось даже протестировать участок международного велосипедного маршрута R-1. На немецкого туриста большое впечатление произвели россияне, которые встречали путешественников очень тепло и гостеприимно.