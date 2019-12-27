На Украине озвучили многомиллионные потери от российских санкций

Киев, 27 декабря. Украина недополучит 31,2 млн долларов и потеряет 1,3% экспорта из-за новых санкций РФ, которые накладывают ограничения как на покупку украинских промышленных товаров, так и на продажу российских.

В частности, Москва запретила экспортировать на Украину бумагу и картон для утилизации. Для Украины это может быть крайне болезненно, поскольку почти половину этих товаров страна покупала именно у России.

Запрет на продажу российских изделий из пластмассы и резины будет стоить украинскому рынку 16,1 млн рублей. В данную категорию попадают грелки, медицинские трубки, жгуты и воздуховоды. Еще 8,7 млн Украина потеряет из-за котлов для центрального отопления, пишет украинское издание «Экономическая правда».

Напомним, что 17 декабря правительство РФ расширило список санкций, запрещающих ввоз украинских товаров и импорт на Украину российских. Введение ограничительных мер стало ответом Москвы на аналогичные недружественные шаги, сделанные Киевом.

Несмотря на то, что речь в большинстве случаев идет о зеркальном ответе, Украина пытается оспорить некоторые санкции в суде. Так, например, она подавал иск в ВТО, требуя признать незаконным ограничение ввоза украинских железнодорожных вагонов и стрелочных переводов. А до этого — иск по удобрениям. В обоих случаях Всемирная торговая организация признала действия России обоснованными.