Новейший комплекс ПВО «Гибка-С» способен обнаруживать цели на расстоянии до 40 км

Москва, 27 декабря. Новейшая российская разработка в сфере ПВО «Гибка-С» предназначена для разведки и сможет обнаруживать цели в радиусе 40 километров. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Машина оснащена встроенным средством радиолокационной разведки РЛС 1Л122 «Гармонь», что обеспечивает ей большую дальность действия.

Комплекс может управлять шестью машинами ПВО, что значительно уменьшает время выполнения боевых задач. На ходу система поддерживает связь с остальными машинами на расстоянии 8 километров.

Основная задача «Гибка-С» — уничтожение целей в воздухе, двигающихся со скоростью до 400 метров в секунду, на низкой высоте, а также поражение бронетехники, сооружений и живой силы на земле.

Кроме того, система оборудована штатными ПЗРК «Верба» и «Игла», радиус поражения которых составляет не менее шести километров.

Комплекс имеет возможность вести стрельбу во время движения со скоростью до 30 километров в час, что можно использовать для прикрытия войск при совершении марша.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об успешных испытаниях комплекса «Гибка-С». Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал, что новейшая система ПВО размещена на шасси бронеавтомобиля «Тигр» в опытной комплектации машины разведки и управления командира взвода, а также в боевой машине стрелков-зенитчиков.