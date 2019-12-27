Шойгу объявил о вводе в строй ракетного стратегического комплекса «Авангард»

Москва, 27 декабря. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных с постановкой на боевое дежурство ракетного стратегического комплекса «Авангард» 27 декабря в Ясненской дивизии Оренбургской области с 10 часов утра, сообщает Федеральное агентство новостей. О вводе в строй нового вооружения он заявил на итоговом тематическом селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

«Поздравляю всех с этим событием и для страны, и для Вооруженных сил», — сказал Шойгу.

Также глава военного ведомства рассказал о плановом перевооружении войск в 2019 году. По словам Шойгу, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 68,2%, а исправность боевой техники в Минобороны оценили в 95%.

«Повысилась готовность Вооруженных сил к выполнению задач по предназначению, — отметил министр. — Об этом ярко свидетельствуют итоговые показатели двух внезапных комплексных проверок, а также свыше 18500 учений и тренировок».

Сергей Шойгу также отметил, что самым масштабным из учений стало командно-штабное учение «Центр-2019» с участием семи иностранных государств ОДКБ и ШОС.

Система «Авангард» является неуязвимой для систем ПВО и ПРО потенциального противника, ранее подчеркнул российский президент Владимир Путин. Во время визита в Уральский федеральный университет глава государства отметил, что пока такого вооружения нет в других странах мира, оно может появиться только через несколько лет.