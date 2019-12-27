Ученые назвали самый эффективный способ продлить жизнь

Москва, 27 декабря. Самый простой и действенный способ продления жизни — позитивное мышление. Ученые пришли к выводу, что биология, химия или физика не всегда являются основополагающими факторами в вопросе долголетия.

Ученые давно исследуют взаимосвязь между позитивным взглядом на жизни и долголетием. Они считают, что секрет долголетия у нас в голове. Это необходимо осознать и скорректировать способ мышления. Работу по данной теме опубликовал журнал Национальной академии наук США, передает Planet Today.

Школа медицины Бостонского университета проводила исследования двух групп мужчин и женщин. В первую группу входило 1429 человек (ветераны боевых действий), их здоровье было на контроле последние 30 лет. Во вторую группу вошли почти 70 000 женщин (медсестер), за их здоровьем наблюдали 10 лет.

Согласно выводам, те, кто мыслит позитивно смолоду, и в 85 лет остаются оптимистами. Что касается пессимистов, то их качество жизни в пожилом возрасте хуже и продолжительность их жизни на 11 –15% короче.

Ученые отмечают, что метод оптимизма, хоть и бесплатный, но доступный далеко не всем. Люди привыкли жаловаться на жизнь и предаваться унынию. Это сказывается на состоянии организма. У позитивно мыслящих людей показатели здоровья намного выше. Ученые советуют занимать себя делами и на негативные мысли просто не останется времени.

Ранее ФАН сообщал, что жительница подмосковного Жуковского Прасковья Резцова 9 ноября отметила столетие. Она поделилась секретом долголетия. По ее словам, секрет долголетия прост: быть честным, никому не завидовать, никого не осуждать и уметь радоваться жизни. А еще не обращать внимания на проблемы.