Минобороны Турции заявило о готовности отправить военных для поддержки боевиков ПНС Ливии

Анкара, 27 декабря. Солдаты Вооруженных сил (ВС) Турции готовы нести службу как на территории этой страны, так и в Ливии на стороне террористического Правительства национального согласия (ПНС). Соответствующее заявление сделали в Минобороны Турции.

«Вооруженные силы готовы нести службу в любом месте, будь то территория страны или ее пределы», — приводит комментарий ведомства по поводу вероятности отправки турецких военных в Ливию газета Türkiye.

Напомним, 25 декабря в турецком правительственном вестнике Resmigazete было опубликовано заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он сообщил о готовности направить в Ливию турецких военных в случае получения соответствующего запроса со стороны так называемого ПНС. Как установило Федеральное агентство новостей, Анкара поддерживает террористическое ПНС Ливии, обеспечивая боевиков оружием в обход эмбарго ООН, а также перебрасывая членов экстремистских организаций из Сирии. Ранее ФАН направил запросы турецким ведомствам и компаниям с просьбой разъяснить ситуацию с поставками Анкарой оружия боевикам искусственно созданного ПНС Ливии.

В 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи, который стоял во главе Ливии много лет, в стране начался кризис. В 2014 году в Ливии провели легитимные парламентские выборы. В результате была создана Палата представителей, которую возглавил Агила Салех. Базирующаяся на востоке Ливии Палата представителей — единственный законный орган власти, существующий в стране.

На стороне палаты выступает Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара, который с 2014 года ведет в стране антитеррористическую операцию. На данный момент Хафтар освободил большую часть страны от боевиков.

Расположенная на западе столица Триполи захвачена террористическим ПНС Ливии, возглавляемым Файезом Сарраджем. Искусственно созданное ПНС обеспечивает поддержку и прикрытие вооруженным бандформированиям, творящим хаос в Триполи и конфликтующим друг с другом. Террористы ПНС похищают и пытают людей, а также занимаются работорговлей.