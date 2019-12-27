Зеленский уволил главу Госбюро расследований

Киев, 27 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований. Указ опубликован на сайте президента Украины.

«Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований», — говорится в документе.

Глава государства назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Госбюро расследований. Венедиктова является депутатом от пропрезидентской партии «Слуга народа» и главой комитета Верховной рады по вопросам правовой политики.

Ранее Труба сообщил, что 15 уголовных дел, в которых фигурантом является экс-президент Украины Петр Порошенко, находятся в ведении Государственного бюро расследований. Кроме того, Госбюро возбудило уголовное дело в отношении Порошенко по факту его возможной государственной измены во время подписания Минских соглашений.