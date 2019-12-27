Сирия, 27 декабря. Курдские боевики задержали молодого человека за фото военного штаба YPG в Хасаке. САА освободила город Ат-Тах в южной части Идлиба. Новый этап по разминированию местности завершился на юго-востоке от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили очередной этап подрывных работ у населенного пункта Ас-Сафира к юго-востоку от Алеппо; выбили боевиков из города Ат-Тах в Южном Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: публикует неподтвержденные данные о потерях САА в северной части Латакии; противостоит САА на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на подступах к городу Хасака.

Курдские вооруженные группировки: арестовали молодого человека, сделавшего фото военного штаба YPG.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии продолжаются вооруженные столкновения, спровоцированные боевиками исламистских бандформирований. Как утверждает Twitter-канал (halabtodaytv), подконтрольный вооруженной оппозиции, в результате нападения исламистов в районе города Кабана погибли несколько солдат Сирийской арабской армии (САА). Тем не менее пока данные сведения нуждаются в проверке. Напомним, накануне джихадисты также нанесли удары по родному городу президента САР Башара Асада Аль-Кардаха. К счастью, никто из местных жителей тогда не пострадал. Как известно, северные окраины региона занимают радикальные бандгруппы исламистов — такие как «Исламская партия Туркестана» и «Джебхат ан-Нусра»1*** (оба формирования запрещены в РФ).

Провинция Алеппо

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) завершили еще один этап подрывных работ, направленных на ликвидацию следов военного присутствия исламистов вооруженной оппозиции. Зачистка местности проводилась в окрестностях населенного пункта Ас-Сафира на юго-востоке от Алеппо в период с 8.00 до 14.00. Напомним, город был освобожден еще в ноябре 2013 года, тем не менее ввиду большого количества оставленных радикалами вооруженной оппозиции СВУ и боеприпасов работы по их уничтожению продолжаются до сих пор. Накануне на данном направлении также были задействованы саперы правительственных войск.

Провинция Идлиб

Новостной портал Halab Today TV сообщает о новых столкновениях в Южном Идлибе. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по военным объектам исламистов незаконных бандформирований на подступах к населенным пунктам Тель-Маннас и Маар-Шамша. В то же время вновь разворачиваются бои вблизи города Абу-Джариф.

Появилась информация об освобождении населенного пункта Ат-Тах, имеющего стратегическое значение. Таким образом, правительственным войскам удалось продвинуться в сторону магистрали Дамаск — Алеппо, которая, как ожидается, в скором времени будет зачищена от джихадистов. В свою очередь, радикалы заявили о наступлении на позиции САА у населенного пункта Дейр аль-Гарби на юго-востоке провинции.

Провинция Хасака

Информационный портал Step News Agency сообщает о взрыве, прогремевшем в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) поблизости от административного центра провинции. Детонация СВУ произошла на въезде в город, в результате чего были убиты двое и ранены еще двое курдских боевиков. В установке бомбы обвиняются джихадисты так называемых спящих ячеек «Исламского государства», которые нередко осуществляют подпольную деятельность на занимаемой SDF территории.

Между тем военный источник в сети Twitter (alkhabour21) передает, что радикалы из Отрядов народной самообороны (YPG) возобновили незаконные задержания гражданских лиц. Так, молодого человека из числа местных жителей арестовали за то, что он сделал фото одного из военных штабов группировки в городе Аль-Маликия к северо-востоку от Хасаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.