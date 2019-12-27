Более тысячи беженцев из-за рубежа вернулись в Сирию за сутки

Дамаск, 27 декабря. Более тысячи беженцев вернулись из-за рубежа в Сирию за сутки. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Министерства обороны РФ.

Порядка 350 человек вернулись из Ливана на территорию ближневосточной республики за сутки, еще свыше 750 беженцев прибыли из Иордании. В бюллетене указывается, что за минувшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1109 беженцев.

«В том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» (вернулись. — Прим. ФАН) 358 человек (женщин — 108, детей — 183), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 751 человек (женщин — 225, детей – 383)», — проинформировали в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что за сутки с территории САР был выведен один беженец. Инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине в провинции Даръа.

Ранее сообщалось, что Министерство нефти Сирии планирует создать в Дамаске нефтегазовый информационный центр в сотрудничестве с Россией.