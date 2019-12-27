Лазарев рассмешил прооперированную Кудрявцеву признанием о ее груди

Москва, 27 декабря. Певец Сергей Лазарев рассмешил телеведущую и бывшую возлюбленную Леру Кудрявцеву, которая лежит в больнице после операции по удалению имплантата, признанием о ее груди.

Звезду НТВ поддерживают и родные, и коллеги по цеху. В больничную палату к 48-летней знаменитости зашел Сергей Лазарев, который был в романтических отношениях с ведущей почти пять лет.

Популярный исполнитель принес экс-возлюбленной пышный букет и большой пакет, скорее всего, с подарком. Кудрявцева восторженно встретила бывшего ухажера, звезды обнялись и поцеловались на камеру.

Знаменитость призналась в «сторис» в Instagram, что высказывание Лазарева о ее груди поднимает ей настроение.

«До сих пор смеюсь от твоего: «Мне твои сиськи никогда не нравились», — написала Кудрявцева.

Звезда шоу-бизнеса поблагодарила Лазарева за поддержку и душевную встречу.

Кудрявцева попала в больницу после того, как стало известно, что установленный в петербургской клинике имплант в груди протекает уже пять-шесть лет. Знаменитости сделали операцию, и теперь она настоятельно рекомендует девушкам не делать пластические операции.

Пара встречалась с 2008 года, их роман продлился до 2012 года. После расставания Кудрявцева и Лазарев находятся в теплых отношениях и стараются поддерживать друг друга. Впрочем, многие не верили в искренность чувств звездной пары, считая их отношения пиар-ходом.