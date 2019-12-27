РУСАДА оспорило решение WADA об отстранении российских спортсменов

Москва, 27 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) оспаривает решение об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Свою точку зрения организация изложила в официальном письме в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Глава РУСАДА сообщил, что уведомление о несогласии с санкциями в отношении России отправлено 27 декабря.

Исполнительный комитет WADA принял решение отозвать у РУСАДА статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Более того, Россию лишили права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира по футболу, и принимать их на своей территории, сообщает «360».

Российские спортсмены, не уличенные в употреблении допинга, будут допущены к участию в состязаниях, но при условии выступления под нейтральным флагом.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает санкции дискриминацией.

Олимпийский комитет России выразил готовность поддержать позицию РУСАДА в споре с WADA в связи с нарушениями олимпийской хартии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что решение спортивных чиновников противоречит здравому смыслу и международному праву. По его словам, в настоящее время Россию пытаются повторно наказать за одно и то же недоказанное правонарушение. Напомним, российские спортсмены уже были вынуждены выступать под нейтральным флагом — в 2018 году на Олимпиаде в Корее. Международный олимпийский комитет, тем не менее, принял позицию WADA.