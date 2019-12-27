Сирия в сотрудничестве с РФ намерена создать в Дамаске нефтегазовый информационный центр

Дамаск, 27 декабря. Министерство нефти Сирии планирует создать в Дамаске нефтегазовый информационный центр. Об этом пишет Baladi News.

Отмечается, что министерство намерено создать нефтегазовый центр в сотрудничестве с Россией. Работать над проектом будут в рамках дорожной карты, которую подписали Москва и Дамаск в ходе заседания российско-сирийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Напомним, США воруют нефть у жителей Сирии при содействии бандформирований курдов, которые сотрудничают с террористами из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдские радикалы в свое время захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГ1 и начали притеснять местное население. Кроме того, военные США и курдские террористы выкачивают нефть из месторождений, в разработку которых Сирия вложила большие деньги.

1 Организация запрещена на территории РФ.