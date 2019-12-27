Москва, 27 декабря. Австралийский стоматолог Элизабет Милфорд назвала основные ошибки, которые люди допускают при чистке зубов. По ее словам, большинство людей предпочитают полоскать рот водой сразу после чистки зубов. Как уточнила специалист, это значительно снижает укрепляющий эффект зубной пасты.

Эксперт назвала главные ошибки при чистке зубов. По данным издания Daily Mail, гигиеническая процедура нежелательна после употребления кислой пищи или напитков, так как может привести к повреждению зубов. Милфорд подчеркнула, что многие люди чистят зубы слишком быстро, либо слишком усердно. Тратить на процедуру, по словам специалиста, нужно не более двух минут.

Она посоветовала стараться не нажимать на щетку слишком сильно, чтобы не повредить десны. По словам стоматолога, нужно использовать мягкую зубную щетку и менять ее сразу после того, как ворсинки начнут пушиться.

Напомним, специалисты рекомендуют чистить зубы не менее двух раз в день: утром после пробуждения и перед сном. Можно освежить дыхание после еды.

Держите щетку под углом 45 градусов по отношению к десне и совершайте плавные движения от корней зуба к жевательной поверхности. Обратите внимание, что нужно чистить также внутреннюю сторону зубов и язык.

Некоторые используют зубную нить и ополаскиватели для свежего дыхания и очищения полости рта от остатков пищи. Выбирайте зубную щетку с щетиной средней жесткости.

При консультации стоматолог подскажет, как правильно выбрать зубную пасту. Обычно врачи рекомендуют выбирать пасту с кальцием или фтором в зависимости от состояния зубов клиента.

Регулярное посещение стоматологов является залогом здоровых зубов и красивой улыбки.